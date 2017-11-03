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Kılıçdaroğlu: 'Terörü sevgiyle, kardeşlikle bitireceğiz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne’de CHP İl Binası’nın açılışını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında terörü bitireceklerinin vurgusunu yaparak, “Terörü, sevgiyle ve kardeşlikle bitireceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu: Terörü sevgiyle, kardeşlikle bitireceğiz

03 Kasım 2017 20:32

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne merkez ve ilçelerinde bir dizi temel atma ve açılış törenleri için kente geldi. Edirne’deki programının son bölümünde CHP İl Başkanlığı binasının açılışını yapan Kılıçdaroğlu, açılış öncesi partililerini seslendi. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’ye verdiğim bir söz var, 80 milyona verdiğim bir söz var. CHP iktidarında Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz. İlk dört yıl içerisinde terörü bitireceğim. Diyorlar ki ‘Nasıl bitireceksin?’, akılla bitireceğiz, irfanla bitireceğiz, birikimle bitireceğiz, insan sevgisi ile bitireceğiz, demokrasi ile bitireceğiz, özgürlükle bitireceğiz, bu ülkenin topraklarında terör değil, barış olmalı. Hamurunda, mayasında barış olmalı. Hamurunda, mayasında kardeşlik olmalı. Nasıl bitireceksin? Akılla bitireceğiz, sevgiyle bitireceğiz, bütün insanları kucaklayarak bitireceğiz” dedi.

Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet kurdele keserek, yeni il binasında incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, Edirne’deki programının sona ermesinin ardından kentten ayrıldı.

Koray Ustabaşı
 

Etiketler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne

 

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