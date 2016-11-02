CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin “Barışın Renkleri Medeniyetler Korosu”nu ve Sunay Akın’ın gerçekleştirdiği şiir ve hikaye dinletisine katıldı. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve çok sayıda partili katıldı.

Konser programı öncesinde davetlilere konuşma yapan Kılıçadaroğlu, “Türkülerin dili ezgilerindedir, anlamını bilmediğimiz ama ezgisini yüreğimizde hissettiğimiz türküleri anlamış oluruz. Onun bir aşk türküsü mü, başka bir türkü mü olduğunu onun ezgisinden anlarız. Bu koroyu Türkiye’ye kazandıran Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bu güzel buluşmayı bize sağlayan Yenimahalle Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"MÜZİĞİN DİLİ EVRENSELDİR"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştirmek için kürsüye gelen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, müziğin dünya üzerindeki farklılıkları ortadan kaldırdığına değinerek, “3 bin 500 yıllık insanlık tarihi boyunca sadece 230 yıl boyunca dünya üzerinde barış hakim olmuş. 21’inci yüzyıla hazırlanan dünyamız adeta soysal çalkantılar, etnik çatışmalar, soykırımlar ve savaşlarla sarsılmakta. Tüm bu çatışmalar bir yanda çağdaş insanlığa kan ve düş kırıklığı yaratırken, diğer yanda bunların kurbanları onarılmaz izlerle yaralanmaktadır. Ayrıca tüm bu huzursuzlukların sebep olduğu toplu göç olayları tüm dünya için büyük sorunlar meydana getirmektedir. Savaştan, açlıktan, yoksulluktan kaçan insanlar gittikleri yerlerde ya kabul edilmemekte, veya ikinci sınıf insan muamelesine maruz kalmaktadır. Ermeni besteci Aram Tigran ‘Dünyaya bir daha gelirsem ne kadar tank tüfek ve silah varsa, hepsini eritip saz, cümbüş ve zurna yapacağım’ demiştir. Müziğin dili evrenseldir” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının tamamlanmasının ardından sahnedeki yerini alan Barışın Renkleri Medeniyetler Korosu ve Usta yazar Sunay Akın, anlattıkları hikayelerle, okudukları türkülerle seyircilere keyifli bir gece yaşattı.