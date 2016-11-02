Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Kılıçdaroğlu: 'Türkülerin dili ezgilerindedir'

Kılıçdaroğlu: 'Türkülerin dili ezgilerindedir'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkülerin dili ezgilerindedir, anlamını bilmediğimiz ama ezgisini yüreğimizde hissettiğimiz türküleri anlamış oluruz” dedi.

Kılıçdaroğlu: Türkülerin dili ezgilerindedir

02 Kasım 2016 23:29

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin “Barışın Renkleri Medeniyetler Korosu”nu ve Sunay Akın’ın gerçekleştirdiği şiir ve hikaye dinletisine katıldı. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve çok sayıda partili katıldı.

Konser programı öncesinde davetlilere konuşma yapan Kılıçadaroğlu, “Türkülerin dili ezgilerindedir, anlamını bilmediğimiz ama ezgisini yüreğimizde hissettiğimiz türküleri anlamış oluruz. Onun bir aşk türküsü mü, başka bir türkü mü olduğunu onun ezgisinden anlarız. Bu koroyu Türkiye’ye kazandıran Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bu güzel buluşmayı bize sağlayan Yenimahalle Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"MÜZİĞİN DİLİ EVRENSELDİR"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştirmek için kürsüye gelen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, müziğin dünya üzerindeki farklılıkları ortadan kaldırdığına değinerek, “3 bin 500 yıllık insanlık tarihi boyunca sadece 230 yıl boyunca dünya üzerinde barış hakim olmuş. 21’inci yüzyıla hazırlanan dünyamız adeta soysal çalkantılar, etnik çatışmalar, soykırımlar ve savaşlarla sarsılmakta. Tüm bu çatışmalar bir yanda çağdaş insanlığa kan ve düş kırıklığı yaratırken, diğer yanda bunların kurbanları onarılmaz izlerle yaralanmaktadır. Ayrıca tüm bu huzursuzlukların sebep olduğu toplu göç olayları tüm dünya için büyük sorunlar meydana getirmektedir. Savaştan, açlıktan, yoksulluktan kaçan insanlar gittikleri yerlerde ya kabul edilmemekte, veya ikinci sınıf insan muamelesine maruz kalmaktadır. Ermeni besteci Aram Tigran ‘Dünyaya bir daha gelirsem ne kadar tank tüfek ve silah varsa, hepsini eritip saz, cümbüş ve zurna yapacağım’ demiştir. Müziğin dili evrenseldir” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının tamamlanmasının ardından sahnedeki yerini alan Barışın Renkleri Medeniyetler Korosu ve Usta yazar Sunay Akın, anlattıkları hikayelerle, okudukları türkülerle seyircilere keyifli bir gece yaşattı.

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Paykasa
        Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
        Vivi rent a car
        vivi.com.tr
        Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
        ingilizceturkce.gen.tr
        turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
        51 Dilde Cümle Çeviri,
        İngilizce Türkçe Çeviri
        Paykasa Satışı
        Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
        Telefon destek hattı:
        0533 145 96 92
        Gümüş
        Altın Kolye, Gümüş Kolye
        Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

        Termal Oteller ve Kayak Otelleri
        Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
        Fethiye Otelleri %40 İndirimli
        www.otelfiyat.com

        Elektronik Sigara Modelleri
        İndirimli Elektronik Sigara
        www.elektroniksigara.ist
        Domain Sorgulama
        Domain, Domain sorgulama,
        Hosting, Marka tescil, Whois,
        Web sitesi, Gazete oku

        Mavi Kadın
        Kadınların merak ettiği ve
        ilgi duyduğu tüm konular
        www.mavikadin.com


        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!