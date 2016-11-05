CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de iki gün süren CHP Yerel Yönetim Birimi Belediye Başkanları Toplantısı’nın ardından gazetecilere açıklama yaptı. Türkiye’nin olağanüstü koşulları nedeniyle Bandırma ziyareti ertelediğini belirten Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi tutuklamalarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, yarın Merkez Yönetim Kurulu’nu ardından da parti meclisini toplayacaklarını ve ortak düşüncelerini kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Gazetecilerin tutuklanmasıyla ilgili Kılıçdaroğlu, “9 gazeteci arkadaşın tutuklanması asla kabul edilebilecek bir eylem değildir. Hiç kimse başka bir gerekçe aramasın. Yargı bağımsızlığı, yargıya müdahale edemiyormuş gibi gerekçelere sığınmak asla kabul edilemez. Yargı siyasi otoriteden talimat alarak karar vermektedir. Daha önce incelenmiş Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü ortaya çıkmışken 9 kişiyi önce gözaltına sonra hapse atmak kabul edilemez. Türkiye’nin itibarı büyük ölçüde zedelenmiştir. Dünya şu an ayaktadır, ne oluyor Türkiye’de diye. Gazeteciyi, milletvekilini hapse atarsan ne olacak bu ülkenin hali? Herkesin hapiste olduğu bir ülke mi, özgür olan bir ülke mi saygındır” dedi.

“Cumhuriyet Gazetesi ne yaptı”

Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım’a da seslenerek, “Buradan açık ve net şekilde Binali Yıldırım’a çağrı yapıyorum. Demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine, medya özgürlüğüne sahip çıkınız. Cumhuriyet Gazetesi ne yaptı? FETÖ’yle işbirliği mi yaptı, bomba mı yerleştirdi. Gazetecileri hapse atmak ne zamandan beri yargı bağımsızlığının arkasına sığınılarak atılıyor. Medyası özgür olmayan bir toplumun kendisinin özgür olması mümkün değil. Son derece rahatsızız. Görüşü ne olursa olsun. Bütün gazetecilerin özgür olması lazım. Böyle olmasa demokrasi olmaz. Benim dediğim gibi konuşacaksın, yazacaksın, böyle anlayış demokraside yoktur. O dikta yönetimlerde vardır. Darbeyi de istemiyoruz, dikta yönetimi de diktatörü de istemiyoruz. Biz barış içinde yaşamak istiyoruz. Çekin elinizi öğretmenlerin, gazetecilerin yakasından bu ülkenin huzura ihtiyacı var” diye konuştu.

Ali Gözeten - Halil Karahan - Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri