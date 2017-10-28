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Kılıçdaroğlu'dan '29 Ekim' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Özgürlük ve bağımsızlık karakteri olmuş, Cumhuriyetimize aşık vatandaşlarımız kalıcı huzura demokrasi, adalet ve huzur talebiyle ulaşacaktır" dedi.

Kılıçdaroğludan 29 Ekim mesajı

28 Ekim 2017 15:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bilhassa -kimsesizlerin kimsesi- olarak nitelendirdiği Cumhuriyetimiz, hakkı, hukuku ve adaleti temel alan bir ruhla kurulmuştur. Bu ruhun temelinde, hür yaşama ve kararlılığımızın, zincirlenemeyecek olan irademizin ifadesi olan Ulusal Kurtuluş Savaşımız vardır. 29 Ekim 1923’te kurulan Cumhuriyetimizin koruyucusu ise Ulu Önder Atatürk’ün hiçbir ayrıma, ötekileştirmeye tabi tutulmaksızın yetiştirilmesini istediği fikri, vicdanı ve irfanı hür gençlerimizdir. Bu nedenledir ki milli egemenliğin ifadesi olan Cumhuriyetimizin günümüzde yaşadığı temel problemler, tüm gençlerimizin diğer vatandaşlarımızla birlikte, 'demokratik laik ve sosyal hukuk devleti' ilkesine duydukları derin bağlılığıyla aşılacaktır" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Hukukun üstünlüğü yerine, üstünlerin hukukunu kurmaya çalışan, milletin egemenliğini bir dikta egemenliğine dönüştürmek isteyenler başaramayacaktır. Özgürlük ve bağımsızlık karakteri olmuş, Cumhuriyetimize aşık vatandaşlarımız kalıcı huzura demokrasi, adalet ve huzur talebiyle ulaşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 94. yaşını kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve yol arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum, tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet"
 

 

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