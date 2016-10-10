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Kılıçdaroğlu,’İslam Dünyasındaki Meseleler ve Çözüm Yolları’nı anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İnanç üzerinden, etnik kimlik üzerinden şiddet neye yarar, neye katkı verir. Türkiye üzerinde, İslam dünyası üzerinde hesapların olanların hesaplarını güçlendirir" dedi.

Kılıçdaroğlu,İslam Dünyasındaki Meseleler ve Çözüm Yollarını anlattı

10 Ekim 2016 12:38

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ’Günümüz İslam Dünyasındaki Meseleler ve Çözüm Yolları’ başlığı altında düzenlenen uluslararası sempozyumuna katıldı. Müslüman dünyasındaki meselelerin ve bunlara yönelik çözüm tekliflerinin ortaya konulduğu sempozyumda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, sempozyuma büyük önem verdiğini söyledi.

"ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN, ACI KAN, GÖZYAŞI OLDUĞUNU HEPİMİZİN KABUL ETMESİ LAZIM"

Son günlerin, son ayların en önemli toplantılarından birinin gerçekleştirildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Başkaları İslam Dünyasının sorunlarını tartışırken neden biz tartışmıyoruz ve hangi gerekçeyle tartışmıyoruz. Bir sorun çözülecekse ve bir sorun varsa ki o sorun var, hep beraber onun tanığıyız. Onu oturup uygarca tartışmamız gerekiyor. Nedir meseleler, neden kan akıyor İslam Dünyasında, neyin bedeli için, hangi gerekçelerle akıyor? Aklımızı kullanacağız, bu sorunları tartışacağız, çözüm üreteceğiz. Çözüm üretirsek kendi sorunlarımızı aşmasını biliriz. Çözümsüzlüğün çözüm olmadığını, çözümsüzlüğün, acı kan, gözyaşı olduğunu hepimizin kabul etmesi lazım" dedi.

"BANA GÖRE PEYGAMBERİMİZ DÜNYANIN EN BÜYÜK DEVRİMCİLERİNDEN BİRİDİR"

Bir yıl önce Ankara’da Garı önünde yaşanan bombalı saldırıyı düzenleyenlerin İslam Dünyasının ismini kullanan terör örgütleri tarafından yapıldığını sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu, "O gün dedik ki, terörü bitirmek için bizden ne bekliyorsanız biz eliminden gelen her türlü şeyi yapmaya hazırız. Bugün bu toplantıyı düzenliyoruz. O terör gurupları kimdi, IŞİD denilen terör grubuydu. Yani kendisine Irak-Şam İslam Devleti adını veren, İslamiyeti kullanan bir terör örgütüydü. Bugün bu toplantının önemi de buradan kaynaklanıyor. Nasıl olur da İslamiyet sevgili peygamberimizin emek harcayarak, pek çok tehlikeyi göze alarak, dünyayı aydınlattığı. Bana göre peygamberimiz dünyanın en büyük devrimcilerinden biridir. Köleliği kaldırdı, kadın erkek eşitliğini sağladı ve pek çok değişime dönüşüme hizmet etti. Müslümanlığı, Müslümanlık anlayışını kanla tanıştırıyorsunuz ve buna siz Müslümanlık diyorsunuz, terörle tanıştırıyorsunuz, buna Müslümanlık diyorsunuz, bizim bunu masaya yatırmamız lazım. Masaya yatırırken a partisi, b partisi olarak değil, bu ülkenin çıkarlarını savunan herkesin ortak çabası olması lazım" ifadelerini kullandı.

"ÖNYARGILARLA HAREKET EDERSEK SORUNLARI ÇÖZEMEYİZ"

Sorunların çözümü için birlik olmak gerektiğine vurgu yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,

"Ön yargılarımızdan arınarak çözmeliyiz bu sorunu. Önyargılarla hareket edersek sorunları çözemeyiz. O açıdan bu toplantı çok ama çok önemlidir. Muharrem ayındayız, yas ayındayız, İslam Dünyasının en derin yarılmalarından birini yaşadığımız aylardan birindeyiz. Sevgili peygamberimizin torunlarının Kerbela’da şehit edildiği bir aydayız. 10 askerimiz şehit oldu, bombayla. İnanç üzerinde, etnik kimlik üzerinden şiddet neye yarar, neye katkı verir. Türkiye üzerinde İslam dünyası üzerinde hesapların olanların hesaplarını güçlendirir. İnanç üzerinden siyaset olmaz, kimlik üzerinden, yaşam tarzı üzerinden siyaset olmaz. Bunun için bu toplantıya çok önem verdim" şeklinde konuştu.

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu


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