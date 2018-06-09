Diğer
Kategoriler

Kılıçdaroğlu’na Antalya’da elektrik şok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’nın Manavgat ilçesinde kanaat önderleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve turizmcilerle bir araya geldiği toplantıda sık sık elektriğin kesilmesi üzerine, “Sesimizi sözümüzü kesemeyecekler. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisini diğer partiler gibi düşünmesin” dedi.

Kılıçdaroğluna Antalyada elektrik şok

09 Haziran 2018 15:37

Alanya’da kanaat önderleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve turizmcilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Manavgat ilçesine geçti. Kılıçdaroğlu, Manavgat Belediyesi Kültür Merkezi’nde de kanaat önderleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve turizmcilerle buluştu. Toplantı öncesi ve Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında salonda yaklaşık 10 kez elektrik kesildi. Kısa süreli elektrik kesintilerinin ardından kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında da elektrik kesintileri devam etti. Sık sık meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle zor anlar yaşayan Kılıçdaroğlu, “Sesimizi sözümüzü kesemeyecekler. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni diğer partiler gibi düşünmesin. Cumhuriyet Partisi'nin kökünde Kuvayi Milliye vardır. Yedi düvele pabuç bırakmayan bu parti bugünün asalaklarına asla pabuç bırakmayacaktır. Demokrasisi güçlü bir ülke istiyorum. Kadın erkek eşitliği, yargı bağımsızlığı istiyorum. Medya özgürlüğü istiyorum” dedi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç