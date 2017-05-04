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Kılıçdaroğlu'na bayrak açan Fikri Sağlar: 'Başkanlığa adayım'

Hakkında disiplin soruşturması açılması kararlaştırılan CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar ''Ben uyarı görevimi yapıyorum. Biz seni atıyoruz dememeliler'' ifadesini kullandı. Sağlar, ''CHP'de insanlar dedikodu yapmazlar, emekleriyle mücadele ederler'' dedi. Fikri Sağlar, kurultayda genel başkanlığa aday olabileceği sinyalini de verdi.

Kılıçdaroğluna bayrak açan Fikri Sağlar: Başkanlığa adayım

04 Mayıs 2017 20:19

Bir süredir ana muhalefet partisi içinde bir tartışma sürmekte. Bu tartışma özellikle referandum sonrasında, CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın basına yansıyan açıklamalarıyla alevlendi. Fikri Sağlar, Akşam gazetesine konuştu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren ifadeler kullandı. Bu röportajın ardından Fikri Sağlar hakkında parti içinde disiplin süreci başlatıldı. Fikri Sağlar'la ilgili karar pazar günü yapılacak CHP Parti Meclisi toplantısında çıkacak. Sağlar, tüm bu gelişmeler ışığında canlı yayında soruları yanıtladı.

''EĞER PARTİ HAKLARIMI KESMEZSE HER TÜRLÜ GÖREVE TALİP OLACAĞIMIZI AÇIKÇA SÖYLERİZ''

CHP'de MYK kararıyla olağan kurultay süreci başladı. Fikri Sağlar, ''disiplin süreciyle önüm kesilmezse, genel başkanlığa adayım'' mesajı verdi.

Sağlar, ''Geçmiş geçmişte kaldı. Bu hatadan sonra yeni bir hedef var. O hedef de 2019'u tekrar parlamenter demokratik sisteme, demokrasiye dönecek bir hale getirmek. Bunun için de kararlı iddialı cesur kadrolarla yola çıkmalıyız. Talebimiz bu sadece'' dedi.

Fikri Sağlar ''Kongre süreci başlıyor siz aday mısınız?'' sorusuna ise ''Eğer parti haklarımı kesmezse haklarıma sahip çıkarsa ondan sonra arkadaşlarımızla birlikte her türlü göreve talip olacağımızı açıkça söyleriz'' yanıtını verdi.

CHPli Fikri Sağlara disiplin soruşturması CHP’li Fikri Sağlar’a disiplin soruşturması

Etiketler: chp, Fikri Sağlar


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