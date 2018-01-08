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Kılıçdaroğlu’na bir dava daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ocak 2018 tarihinde, Beşiktaş Belediyesindeki konuşmasında kendisine yönelik hakaret teşkil eden sözleri dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kılıçdaroğluna bir dava daha

08 Ocak 2018 12:45

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