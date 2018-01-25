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Kılıçdaroğlu'na kızıp CHP'den istifa etti

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tire İlçe Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Güngör, Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı çatı altında siyaset yapmak istemediğini gerekçe gösterip partisinden ve meclis üyeliğinden istifa etti.

Kılıçdaroğluna kızıp CHPden istifa etti

25 Ocak 2018 13:00

İstifa dilekçesini CHP İl Başkanlığına gönderen Mustafa Güngör'ün ani kararı parti kulislerinde büyük yankı uyandırdı. İstifasına ilişkin açıklama yapan Güngör, "Partimizde artık genel başkanın değişmesi gerekiyor. İlçemiz Tire’de de bir kamuoyu araştırması yapılsa herkesin Kılıçdaroğlu’nun gitmesini istediği ortaya çıkacaktır. Parti üyeliğinden ve meclis üyeliğinden istifa etmiş olmam, CHP ile gönül bağlarımı kopardığım anlamına gelmiyor. Yaşadığım müddetçe CHP’ye oy atmaya devam edeceğim. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı çatı altında siyaset yapmak istemiyorum" dedi.

Genel başkanlığa aday olan Muharrem İnce'yi desteklediğini kaydeden Güngör, "Partililerimiz Muharrem İnce’nin gelmesini istiyor. Ben halkın içinden gelen, halkın adamı ve halkın çocuğuyum. O yüzden halkımızla aynı düşünüyorum. Artık genel başkanın değişmesi şart. 36. Olağan Kurultay'da Yalova Milletvekilimiz Muharrem İnce’ye başarılar diliyor, yanında olduğumu şimdiden ifade ediyorum" diye konuştu. 

 

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