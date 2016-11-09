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Kılıçdaroğlu’ndan 10 Kasım mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 78’inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlundan 10 Kasım mesajı

09 Kasım 2016 18:30

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 10 Kasım mesajnda, "Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, başta mazlum milletler olmak üzere tüm dünyaya örnek olan büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 78’inci yılında saygı, rahmet ve giderek büyüyen bir özlemle anıyoruz. Her geçen gün O’nun büyük dehası ile kurduğu Cumhuriyetin ve mimarı olduğu demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Atatürk’ün ilke ve devrimleri bize, tüm bölgemize ve dünyadaki mazlum milletlere ışık tutmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu mesajının devamında şunları kaydetti:

"Sorumluluk makamında olanların gaflet ve dalaleti nedeniyle birlik ve bütünlüğümüze yönelen tehditlerin tarihte eşi benzeri görülmedik oranda arttığı, terör saldırılarıyla kahraman çocuklarımızın şehit edildiği bu günlerde, onun ışığı çok daha parlak bir şekilde yolumuzu aydınlatmaktadır. Milletimiz kendisine yönelen her türlü tehdidi yok edecek güce sahiptir. Cumhuriyete ve demokrasiye âşık olan halkımız bu karanlık günleri de aşacak, çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkma hedefine ulaşacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi mirasçısı olduğu görkemli tarihin verdiği büyük güçle bu büyük mücadelenin ön saflarında ilerlemektedir. Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük miras olan Türkiye Cumhuriyeti, birlik, beraberlik ve bütünlük içinde özgürlüklerine sahip çıkan vatandaşlarımızın kararlılığıyla sonsuza kadar yaşayacaktır.

Bu inançla, büyük Atatürk’ü saygıyla selamlıyor, O’nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum."

Etiketler: 10 kasım mesajı, Kılıçdaroğlu


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