Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz darbe girişimi açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde "15 Temmuz Özel Oturumu" ile açıldı. Oturumda konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dünyanın en kanlı ve sinsi terör örgütlerinden biri olan FETÖ’nün ülkemiz demokrasisine yönelik darbe girişiminin başarısız kılınması halkımızın topyekun olarak parlamenter demokrasimize sahip çıkmasıyla sağlanmıştır. Türkiye’nin bir daha darbe girişimine karşı karşıya kalmamaları için iki temel koşulun yerine getirilmesi gerekir. Bunlardan ilki demokrasinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi; yani hukuk sistemimizin darbe siyasetinden arındırılmasıdır. Bunu 16 Temmuz 2016 günü toplan TBMM Genel Kurulu’nda da ifade ettim. İkinci ise, darbe girişiminin bütün boyutlarıyla masaya yatırılması ve tüm karanlık noktaların aydınlatarak gerçeklerin gün yüzüne çıkartılmasını sağlamaktır" diye konuştu.

"Parlamento özgür iradesini kullanamamış"

Konuşmasında Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarına da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz gecesi bu çatı altında gösterilen kararlılık, Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarına üzülerek ifade ediyorum ki, yansıtılmamıştır. Darbe girişiminin hemen hemen bütün ayrıntılarına vakıf Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarının komisyona gelerek milli iradenin temsilcilerine yani sizlerin arasından seçilen komisyon üyelerine bilgi vermesi sağlanamamıştır. Bu iki değerli bürokratın komisyona gelerek milli iradenin siz değerli temsilcilerinin soruların yanıt vermek yerine komisyona yazılı olarak bilgi vermeleri kabul edilebilir değildir. Temel sorun şudur; Genelkurmay Başkanı’nın ve MİT Müsteşarı’nın hangi gerekçe, telkin ve talimatla TBMM’de kurulan komisyona gelmesi engellenmiştir. Bu tablo parlamentonun saygınlığı açısından hepimizin üzerinde durması gereken temel konudur. Bu konuda maalesef parlamento özgür iradesini kullanamamış, pek çok karanlık noktanın hazırlanmasına ortam sağlamamıştır" ifadelerini kullandı.

"MİT’in verdiği bilgiler bizi tatmin etmemiştir"

Kılıçdaroğlu, MİT’in darbe komisyonunda gönderdiği yazılı açıklamaya ilişkin ise şunları söyledi:

"Şimdi size MİT Müsteşarlığı’nın komisyona size gönderdiği 22 Mayıs 2017 tarihili yazıdan bir paragraf okuyorum. Şöyle diyor; ‘MİT’in daha önce dış makamlarla paylaşılan noktalarda cemaatin darbe girişiminde bulunabileceğini bildirdiğini ancak TSK bünyesinde istihbarat alınamadığından darbe girişimin tarihi konusunda net bir istihbarata önceden ulaşılamadığı ifade edilmiştir.’ Daha sonra yeminli tutanaklar düzenlenmiş MİT’in orduda da bu konuda bazı istihbarat yaptığı ve bilgi verdiği ortaya çıkmıştır. Ama buna şimdilik girmeyeceğim. Bu açıklama pek çok noktadan sorunludur. Birincisi şu; 2012 tarihinden itibaren Adil Öksüz’ün Hava Kuvvetleri İmamı olduğu devletin arşivlerinde kayıtlıdır ve herkes bilmektedir. Adil Öksüz asker değildir. İki; sadece Adil Öksüz değil, darbe toplantıları yapan Kemal Batmaz, Hasan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş de asker değillerdir. Üç; darbe toplantıların büyük bir kısmı TSK dışında yani özel evlerde yapılmıştır. Dört; Adil Öksüz iki cep telefonu ve bir GPS cihazıyla serbest bırakılmıştır. GPS cihazının özelliği şudur; dünya üzerinde dört veya daha fazla uydu ile her türlü hava koşullarında yer ve zaman bilgileri sağlayan uzay tabanlı haberleşme sistemdir. Bu sistemle ve iki telefonla serbest bırakılmıştır. Beş; hadi diyelim serbest bırakıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Adil Öksüz’ü neden izlememiştir. Altı; daha vahim olanı darbe yapılmış, ortalık toz duman ama bir kişi Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca Adil Öksüz'ü gidip tutuklandığı yerde ziyaret ediyor. Söyler misiniz? Başbakanlık Müşaviri ortalık toz duman, jandarması, polisi, karakolu, ordusu her şey var ama bu kişi elini kolunu sallayarak Adil Öksüz’le görüşmeye gidiyor. Dolayısıyla MİT’in verdiği bilgiler bizi tatmin etmemiştir."

"15 Temmuz darbe girişiminin tüm ayrıntılarının ortaya çıkması lazım"

"Ben Adil Öksüz olayını gündeme getirdiğimde MİT bir açıklama yaptı. Açıklamanın bir bölümünü aynen okuyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "‘ByLock’a ilişkin tespitler Mayıs 2016 tarihinden itibaren çalışılmaya başlanmış, konu ham verilerle birlikte, adli makamlar, güvenlik birimleri ve diğer ilgili makamlarla eş zamanlı olarak paylaşılmıştır’ MİT söylüyor. Kamuoyuna yaptığı açıklama olarak paylaşılmıştır. Soru ne? Soru şu; peki, neden FETÖ’ye operasyon için neden 15 Temmuz beklenmiştir. Size Mayıs ayında bildirmişler. ‘Alın bakın, bunlar FETÖ’cüdür’ demişler. ‘Bunlar devleti ele geçirdi’ demişler. ‘Operasyon yapıyorsanız, buyurun yapın’ demişler. Ama bekleniyor. 250 şehit ve 2 bin 793 gazimiz var. En azıdan bunların anısına ve azizi hatıralarına 15 Temmuz darbe girişiminin tüm ayrıntıların ortaya çıkması lazım. Kimsenin, hiçbir şehidimizin kanının yerde kalkamaması lazım ama öyle görünüyor ki, bu ayrıntıların ortaya çıkması engelleniyor" açıklamasında bulundu.

Selçuk Böke