CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Nitelikli bir eğitim sistemi, ülkelerin özgürlük ve bağımsızlığının teminatı; kalkınma yarışında öne geçmenin, fırsat eşitliğini sağlamanın temel yoludur. Eğitimin asli unsuru ise öğretmendir. Büyük Atatürk’ün başöğretmenliği kabul ettiği günün ’Öğretmenler Günü’ olarak kutlanılması, ülkemizin öğretmenlere ve eğitime verdiği önemi gösteren bir simgedir. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz ve geleceğimizin mimarı olan öğretmenler en iyi koşullara sahip olmadan, ülkemizin eğitim sistemi hak ettiği seviyeye çıkamaz. Bugün ne yazık ki öğretmenlerimizin içinde bulunduğu koşullar bu temel gerçeklere uygun değil. Öğretmenlerimizin büyük bir çoğunluğu yoksulluk sınırının altında ücret alıyor; ekonomik nedenlerden dolayı sağlık sorunları yaşıyor, aile hayatları etkileniyor. Hükümetin uyguladığı baskı politikaları da öğretmenlerin yaşamlarını ağırlaştırmış durumda. OHAL döneminde binlerce öğretmen anayasal bir hak olan sendika üyeliği nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı veya açığa alındı. On binlerce öğretmenin lisansı iptal edildi. Hukuk devletinin temel ilkeleri gözetilmeksizin yapılan keyfi uygulamalarla eğitim sektörü ağır bir darbe aldı. Atanamayan öğretmenler de karşımızda önemli bir sorun. Yanlış eğitim politikaları nedeniyle, binlerce yetişmiş öğretmen öğrencilerinden, yüzbinlerce öğrenci de hak ettikleri nitelikteki öğretmenden mahrum durumda" dedi.

"CHP İKTİDARINDA EĞİTİM SİSTEMİNDE DEVRİM YAPACAĞIZ"

Öğretmenlerin ve eğitim sisteminin içinde bulunduğu acı tablonun değişmek zorunda olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Eğitim sistemi yeni çağa uygun bir şekilde değiştirilmeli, öğretmenlerimizin olanakları arttırılmalıdır. CHP iktidarında eğitim sisteminde devrim yapacağız. 13 yıl süreli, tam gün, nitelikli ve ücretsiz zorunlu eğitimi hayata geçireceğiz. Kamu eğitim harcamalarının GSYH içerisindeki payını OECD ve UNESCO normlarına çıkaracağız. Ücretli öğretmen uygulamasına son vereceğiz. Bütün öğretmenler kadrolu olacak. Öğretmenlerin devlet kadroları içindeki statüsünü, ek göstergelerini ve ek ders ücretlerini yükselteceğiz. Öğretmenlerimizin özlük haklarını yasayla güvence altına alacağız. Atama bekleyen öğretmen sorununu kadrolu atamayla çözecek, 140 bine yaklaşan öğretmen açığını kapatacağız. CHP özgürlükçü demokrasiyle, çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkma hedefine ulaşmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmanın yolu eğitimden ve öğretmenlerden geçmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle atanamayan öğretmenlerimizin bir an önce öğrencilerine kavuşmasını diliyor, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.