Kılıçdaroğlu’ndan ABD’ye çağrı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonunu ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Ziyarette Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de hazır bulundu. Ziyarette yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu, “Çocukluğumuzdan itibaren eğer yere bir ekmek düşmüşse o ekmeği alır başımızın üstüne koyar ve ondan sonra yerdik. Ekmek bizim kültürümüzde, inancımızda en değer verdiğimiz unsurlardan birisidir. Ekmekle büyüdük. Ekmek üzerine türküler, şarkılar söyledik, hikayeler yazdık. Ekmeği bizim soframıza getirenler bu arkadaşlar. Bizim tatilimiz yok dediler. Çünkü pazar günleri kimse ekmek yemesin diyemeyiz. Onlar günün 24 saatinde, haftanın 7 gününde çalışırlar ve üretirler. O nedenle bütün ekmek üreticilerine yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ekmek üreticilerinin sorunlarını bildiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Haksız rekabetle karşı karşıyalar. Onu da çok iyi biliyoruz. Bu sektörün ara eleman sıkıntısı çektiğini de başkan ifade etti. Biz okul kurmak istiyoruz. Ara eleman orada yetişsin, bizler de ekmeği daha kaliteli halka sunalım, halkın sofrasına ekmeği götürelim diye özel bir çabaları da var” dedi.

EKMEK İSRAFI

Ekmek israfıyla ilgili olarak zaman zaman medyada haberlerin çıktığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Ekmek israfı aslında milli değer kaybıdır, alın terinin kaybıdır. Binlerce yoksulumuz varken ekmeği israf etmek gerçekten de haramdır. Ekmeği kutsal bir değer olarak kabul ettiğimize göre ekmek israfı da günahtır. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Ekmek Üreticileri Federasyonuyla olan diyaloğumuzu sürdüreceğiz. Bu sektör ara eleman sıkıntısı çekiyor. Biz okul kurmak istiyoruz. Halkın sofrasına ekmekleri getirelim. İsrafın boyutları zaman zaman medyada da haberler çıkar. Ekmek israfı milli değer kaybıdır, alın teri kaybıdır. Ekmek israfının önüne geçmemiz gerekiyor. Biz diyaloğumuzu sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

“SINIRLARIMIZDA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YUVALANMASINI İSTEMİYORUZ"

Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da cevaplayan Kılıçdaroğlu, Afrin bölgesi de dahil 30 kilometrelik güvenli hatla ilgili soru üzerine, “Sınırlarımızda asla ve asla terör örgütlerinin yuvalanmasını istemiyoruz. Hiçbir devlet istemez. Biz demokrasiyi savunuyoruz, insan haklarını savunuyoruz ama bu şu anlama gelmemeli; demokrasiyi savunduk, bizim sınırlarımıza terör unsurları gelsin konuşlansınlar. Hayır asla izin vermeyiz, doğru bulmayız. Ordumuz bu konuda gerçekten de güzel bir mücadele veriyor. Büyük bir toplumsal destek var. Terörden en çok zarar gören biziz 30-35 yıldır. Teröre karşı mücadele etmek sadece bizim görevimiz değil, aslında insanlığın ortak görevidir" ifadelerini kullandı.

"ABD’NİN TERÖRE KARŞI ÇOK AÇIK VE NET TAVIR TAKINMASINI DA İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı telefon görüşmesi hatırlatılarak, telefon görüşmesiyle ilgili birbirini tekzip eden açıklamalar olduğunun sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Telefon görüşmeleri konusuna gelince en iyisi konuşmaları bant olarak yayınlasınlar, böylece bütün gerçekler ortaya çıkmış olsun. Biz Türkiye’nin yaptığı açıklamaları değerli buluyoruz. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri’nin teröre karşı çok açık ve net tavır takınmasını da istiyoruz. Terör bölgede büyük sorunlar oluşturuyor. Sadece Türkiye açısından değil, Suriye, Irak, Fransa, İngiltere, Amerika açısından da terör her zaman sorun oluşturmuştur. Teröre karşı ortak mücadele etmek gerekiyor. Türkiye’nin teröre karşı verdiği mücadeleye de herkesin destek vermesi gerekiyor.”

KILIÇDAROĞLU’NA RAKİPLERİ SORULDU

3-4 Şubat’ta yapılacak CHP 36. Olağan Kurultayı’nda Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun da adaylığını açıklayacak olması ve CHP’li Muharrem İnce’nin ‘Ben olsaydım kendime man kafa dedirtmezdim’ eleştirisinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “CHP’nin özelliği, CHP’nin yöneticileri seçimle gelmiş olmasıdır, atamayla değil. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Elbette genel başkanlığa da, il başkanlığına da, ilçe başkanlığına da değişik adaylar çıkar kuralı vardır. Adaylar çıkar demokratik yollarla yarışırız. Birisi başkan olur, sonra herkes ona destek verir. Bizim temel kuralımız budur” karşılığını verdi.