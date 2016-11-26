Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu, Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda temel atma ve toplu açılış törenine katıldı.

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizin saygınlığını düşüneceğiz" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, "Bütün Ortadoğu’da barışış sağlayacağız. Çünkü biz Mustafa Kemal’in askerleriyiz. Hiçkimsenin karamsarlığa kapılmasına gerek yok. Bu ülkede CHP olduğu sürece ülkenin aydınlık geleceği için hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki birçok sorunu CHP’nin dile getirdiğini belirtti.

"ŞEHİTLER ARASINDA AYRIM YAPMAK BİZİM İNANCIMIZDA YOK"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı operasyonuyla ilgili, "Fırat Kalkanı’ndan, Suriye’den şehitlerimiz geliyor. Suriye’ye kim silah gönderdi? Müslüman’ı Müslümana kim kıydırdı? Özellikle iktidar oy için kullanan bütün saygıdeğer yurttaşlarımıza sesleniyorum. Senin çocuğunu Suriye’ye gönderiyorlar. Senin çocuğunu dağlara gönderiyorlar terörle mücadele et diye. Türkiye’nin çıkarlarını savun diye. Ama Ankara’da oturan beylerin çocukları nerede? onlar gidiyorlar mı? Yeri gelince şehit edebiyatı yapıyorlar. Şimdi şehitler arasında fark koydular. 15 Temmuz şehitleri ve diğer şehitler. Şehitler için fark olmaz. Buradan da söylüyorum şehitler arasında fark yapanlar bu ülkenin hainleridir diye. Bu kadar net söylüyorum. Şehitler bizim şehitlerimiz, arasında fark olmaz. Şehitlerin tamamı annelerinin kuzularıdır. Şehitlerimiz arasında ayrım yapmak bizim kitabımızda, ahlakımızda, inancımızda ahlakımızda yoktur ama onlarda var. Bunu içime sindiremiyorum" dedi.

"MÜCADELEMİZİN TEMEL HEDEFİ TÜRKİYE’Yİ AYDINLIĞA ÇIKARMAKTIR"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin güvenliğini Ortadoğu’da kim tehlikeye atıyor. Hangi iktidar tehlikeye attı. Bunların hesabının sormak zorundayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Kazım Karabekir bunların tamamı Osmanlı paşası. Bütün hayatları savaş meydanında geçti. Onlar savaştan sonra savaşın bütün acımazsızlığını yaşadılar. Dediler ki bu ülkenin bekası için ülkenin içinde de dışında da barış olmalı dediler. Her zaman her ortamda barıştan yana oldular. Şimdi kalktılar başka bir şey yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarını tartışma konusu yapıyorlar. Lozan’ı tanımıyorlar, Lozan’ı tanımıyorsan biz seni asla tanımayacağız. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Direnmek gerekiyorsa hep birlikte direneceğiz. Zalime, zulme karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Mücadelemizin temel hedefi Türkiye’yi aydınlığa çıkarmaktır. Herkes bunu böyle bilsin" diye konuşu.

"CASTRO ATATÜRK’Ü ÖRNEK ALDI"

Fİdel Castro’nun ölümünden üzüntü duyduğunu belirten Kılıçardaroğlu, "Dünyanın sayılı devrimcilerinden Fidel Castro hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. Onun idealindeki en büyük devrimci gazi Mustafa Kemal Atatürk’tü. Hep Gazi Mustafa Kemal’i, onun devrimlerini örnek aldı. Düzgün bir insandır. Küba’ya, Kübalılara sahip çıktı. Belki dünyanın en mutlu insanları Küba’da herkes huzur içine yaşıyor. Kimseye teslim olmadı, ülkesini de kimseye temsil etmedi. Çünkü o Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek aldı. O yüzden onu saygıyla anıyorum" şekline konuştu.

CHP’li belediye başkanlarına halkın tümünü sahiplenmesi için uyardığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’un en güzel ilçelerini CHP’li belediye başkanlarını yönettiğini söyledi.

"MÜZAKERELERİN YENİDEN AÇILMASINI İSTİYORUZ"

Geldiğimiz nokta iç açıcı bir nokta değil" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu:’na seslenerek, "Bütün dünya bize kapılarını kapatmış. Avrupa Parlamentosu bir karar aldı. Türkiye’nin müzakere sürecini askıya aldı. Avrupa Birliği üyelerinin tümüne seslenmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti öteden beri, kurulduğu tarihten bu yana yüzünü batıya ve uygarlığı dönmüş bir ülkedir. Biz laik, sosyal hukuk devletini koşuslsuz savunana bir ulusuz. Dolayısıyla bir kişiye kızıp 80 milyonluk bir ülkeye yaptırımlar uygulamayınız. Bu bir halkı cezalandırmaktır. Biz kendi ülkemizde bu mücadeleyi zaten yapıyoruz. Hiçkimsenin endişesi olmasın. Tek bir Cumhuriyet halk Partili dahi bu ülkeyi bir kişiye asla teslim etmeyecek. Müzakerelerin yeniden açılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NDAN BAŞBAKAN YILDIRIM’A ÇAĞRI

Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım’a çağrıda bulunarak, "Sayın Binali Yıldırım’a açık ve net mesaj vermek istiyorum. Avrupa Birliği ile müzakerelerin özü demokrasidir. Eğer ülkende demokrasiyi savunuyorsan, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunuyorsan, yargı bağımsızlığını savunuyorsan batının standartlarını yani tam demokrasiyi savunuyorsan Cumhuriyet Halk Partisi son ferdine kadar parlamentodaki bütün milletvekilleri yasal düzenlemlere destek verecektir. Cesaretin varsa, ülkeni seviyorsan, onlar dayatmadan, onların fasıl açmasını beklemeden kendi özgür irademizle Türkiye Cumhuriyeti’ne tam demokrasiyi getirelim, özgürlüğü getirelim. Neden birileri dayatsın. Binali bey buna evet der mi" dedi.

CHP LİDERİ KADINLARA TEŞEKKÜR ETTİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tartışmalara neden olan cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili, kadınlara verdikleri tepkiden dolayı teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu, “O önergenin o gece yasalaşmasına engel olduk ve bütün dünyaya küçük çocuklara tecavüz edenlerin hapisten çıkmalarını engellediler. Bu bir gece bizim yaptığımızdı. Ama hemen ertesi günden başlayarak bu ülkenin kadınları hangi görüşten olursa olsun bu ülkenin kadınları bir yürek oldular. Çünkü onlar çocuklarının acı çekmesini istemiyorlar. Kendi çocuğuna tecavüz eden insanların hapisten çıkmasına göz yumabilirler mi? Yürekli ve kocaman bir ses çıkardılar. Bütün dünya şunu gördü. Türkiye’’de kendi çocuklarına, kendi haklarına sahip çıkan kocaman bir kadın kitlesi var dediler. Bu ülkenin kadınları olduğu sürece bu ülkenin geleceği hep aydın olacak. Bu dünyayı yerinden oynatacak olan kadınlardır. Bütün kadınları demokrasinin güvencesidir" diye konuştu.

"BİR KARŞI DARBE SÜRECİ İÇİNDEYİZ"

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklamalara değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Özgürlük meydanından Hapisteki bütün gazetecilere, akademisyenlere selamlarımızı saygılarımızı gönderiyoruz. Onları yazdıkları için, elleri kalem tuttukları için hapiste olmaları bizim için ayıp, onlar için onurdur. Onlar adi bir suçtan içeride değiller, düşündükleri için hapisteler. Dünyanın bütün zulm eden iktidarları düşünen insanlara düşman olur. Düşünen insanlar her zaman ağır bedeller ödüyor. Bugün ağır bedeller ödeniyor ama o bedelleri ödeyenler tarihe not düşüyorlar. O nedenle Bakırköy’den o yiğit insanlara selamlarımızı gönderiyoruz. Bir karşı darbe süreci içindeyiz. 15 Temmuz’u fırsat bilip cadı avı başlatarak bir karşı darbe başlattılar. Bunun hesabını sormazsam namerdim. Mazluma sahip çıkmak, zulme edene karşı olmak bizim görevimizdir."

İş dünyasına seslenen Kılıçdaroğlu, “Kimse yarın ne olacak bunu bilemiyor. Bu memleketi içinde bulunduğu zulümden ancak ve ancak CHP çıkarır. Bu kadar açık ve net söylüyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP’in yönettiği yerlerde işçilerin maddi sorun yaşamadığını belirterek, işçilere sahip çıktıklarını vurguladı.