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Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücretle ilgili açıklama

Asgari ücrete yapılan 104 liralık zammın ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, 104 liralık zammın 4 liralık kısmınını neden eklediklerini merak ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlundan asgari ücretle ilgili açıklama

29 Aralık 2016 12:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bodrum’da düzenlenen “Türkiye’deki Ormancılık Politikalarının Toplumsal Yansımaları ve Orman Köylüleri Üzerindeki Etkileri” çalıştayına katıldı. Çalıştayda konuşma yapan Kılıçdaroğlu, asgari ücrete yapılan 4 liralık zammı eleştirerek Başbakan ve vekillerin bir ay asgari ücretle geçinmesini ifade etti.

Asgari ücrete yapılan 104 liralık zammın ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, 104 liralık zammın 4 liralık kısmınını neden eklediklerini merak ettiğini ifade ederek “Asgari ücret 1.404 lira, 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve milletvekilleri bu ücretle 1 ay geçinip denesinler nasıl geçiniyorlar bir görsünler. 1404 lirayla bir aile geçinebiliyorsa, yol parası verebiliyorsa, kira verip çocuklarının okul masrafını karşılıyorsa onlarda bir denesinler” dedi. 

Eren Ayhan 

Etiketler: asgari ücret, Kemal Kılıçdaroğlu


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