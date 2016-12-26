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Kılıçdaroğlu’ndan Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıldönümü mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 97. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlundan Atatürkün Ankaraya gelişinin yıldönümü mesajı

26 Aralık 2016 18:22

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 97. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Büyük Atatürk’ü 27 Aralık 1919’da Dikmen sırtlarında karşılayan Seymenler, Samsun’dan başlayan milli mücadeleyi selamlıyor, halkımızın boyun eğmez ruhunu simgeliyordu. İmkânsız denilen zafer bu ruhla kazanıldı. Dünyadaki bütün mazlum milletlere esin kaynağı olan bu zafer, yeni bir dönemin başlangıcı, bütün uluslar için özgürlük ve bağımsızlık rüyasının da ilham kaynağıdır. Bu büyük başarıyı mümkün kılan ruh bugün de ülkemizde vardır. Vatanın bölünmez bütünlüğüne, egemenliğin millete ait olduğu demokratik sisteme yönelecek her saldırı karşısında bu büyük ruhu bulacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinin yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor; Cumhuriyeti kuran, bize bu topraklarda özgür ve onurlu yaşama fırsatı veren tüm kahramanlarımıza, şehitlerimiz, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, Ankaralıları sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

(Pelin Üzek / İHA)

Etiketler: Atatürkün Ankaraya gelişi, Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mesaj


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