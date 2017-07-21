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Kılıçdaroğlu'ndan, Bakan Arslan'a taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı kardeşi Okan Arslan’ın vefatı sebebiyle telefonla aradı.

Kılıçdaroğlundan, Bakan Arslana taziye telefonu

21 Temmuz 2017 17:12

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı kardeşi Okan Arslan’ın vefatı sebebiyle arayarak, merhum Okan Arslan’a Allah’tan rahmet, Bakan Ahmet Arslan ile ailesine başsağlığı ve sabır diledi. 

Pelin Üzek


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