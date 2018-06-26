Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi

HP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.Toplantı sonrası gazetecilerin karşısına çıkan Kılıçdaroğlu, CHP'nin yenilgisi sonrası istifa etmesi beklenirken seçimin kaybedeninin AK Parti olduğunu iddia etti.

"AK PARTİ'YE 7 PUAN KAYBETTİRDİK"

CHP'nin büyük bir başarıya imza attığını söyleyen Kılıçdaroğlu, " Sonuç su; iktidar partisine AK Parti’ye 7 puan kaybettirdiler. Kolay elde edilecek bir başarı değildir. sıradan bir başarı değildir. OHAL’e rağmen, devletin bütün imkanlarına rağmen, bütün TV’lere gazetelere, şantajlara baskılara rağmen 7 puan indirdiler. Ben bu arkadaşlarıma teşekkür etmeyip de kime teşekkür edeceğim?"

Kılıçdaroğlusözlerine şöyle devam etti;

ERDOĞAN'A ÇİRKİN SÖZLER

Bu sonuç aynı zamanda parlamentoda iktidar partisinin çoğunluğunu kaybetmesinin yolunu açtı. Dünün tek adamı bugünün artık topal ördeğidir. Her istediğini yapamayacak. Parlamentonun itibarını biz koruyacağız.

"BU SEÇİMİN TEK KAYBEDENİ AK PARTİ"

Bu seçimin tek kaybedeni vardır AK Parti’dir. 7 puan kaybetmiştir, parlamentoda çoğunluğunu kaybetmiştir. Kazanan da demokrasidir. Bu sonucu kolay elde etmedik. Hangi süreçlerden bugüne geldiğimizi de herkesin bilmesi lazım. Daha seçime girmeden önce iktidar partisinin demokrasiye kumpas kurduğunu fark ettik. Bir siyasal partinin seçime girmesini engellemek için her yolu denediler. Ama o kumpası bizler bozduk. Bir siyasal partinin önünü açtık. Rakibimiz olan bir siyasal partinin seçime girmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu bizim demokrasiye aşık olduğumuzu gösterir.