İlçe belediyelerinin yaptığı çeşitli tesislerini açmak için İzmir’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’deki açılış maratonuna Karşıyaka ile devam etti. Kılıçdaroğlu, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk uygulamaları ve fiziki projelerle adından söz ettiren Karşıyaka Belediyesi’nin 5 büyük yatırımı ve 10 yeni projesini açılışını yaptı.

Binlerce kişinin katıldığı ve Mavişehir Caher Dudayev Bulvarı üzerinde yapılan ‘On5’i Bir Yerde’ temalı Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni öncesi polis köpekleri ile alan boşaltılarak güvenlik araması yapıldı. Bu arada konuşmaların yapıldığı sahne ile protokol yanına üzerinde ‘Memleket ne zaman düşerse dara, yürekli bir Kemal çıkar ortaya’ yazılı dev bir pankart açıldı.

Açılış töreni İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası konseri ve halk oyunları ekibi gösterimi ile başladı.

Açılış töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentli olmanın birçok unsuru olduğunu belirterek, kentte yaşayan insanların da kaygı duymadan yaşaması gerektiğini belirterek, “Kentli olmak yaşadığı kentte güvenlik içinde, endişe taşımadan yaşamaktır. ‘ya bir yerde bomba patlarsa, ya birileri masum insanları tararsa ne olacak dememeli” dedi.

“Polise teşekkür ediyorum, işte devlette liyakat budur”

Bugün Ankara’da 2 canlı bombanın operasyon sırasında kendilerini patlatması olayıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, “Onlar yakalanmadan kendilerini patlattılar, böylece Ankara kanlı bir olayı, öncesinde görmüş oldu. Ben güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Devlette liyakat budur. Polisin görev yapmasına izin verir, bu işin uzmanlarını getirirseniz güvenlik içinde yaşarız. Terör insanlık suçu evet, o zaman teröre karşı hepimiz kimliğimiz, inancımız ne olursa olun hep birlikte karşı durmak zorundayız. ‘Efendim teröristlerin amacı var, elbette her olayın amacı var. Amacınızı demokratik söylemlerle ifade edebilirisiniz. Farklı düşünceleri zenginliğimiz olarak kabul ediyoruz ama kendi düşüncelerini terör eylemleri yaparak gerçekleştirmek isteyenlere hepimizin hep birlikte onurlu duruş sergilememiz gerekiyor. Biz ‘teröre hep birlikte karşıyız’ demeli ve bunun arkasında kapı gibi durmalıyız. Teröre yardım ve yataklık yapanlara, destek verenlere karşı durmalıyız.”

“Hesabı o okula kim izin verdi, ondan soracaksın”

FETÖ sonrası görevden alınan devlet memurlarına da değinen Kılıçdaroğlu, “Daha düne kadar kol kola gezenler, üstlerine toz düşmesin diye özel çaba yapanlar, bugün kendileri ile gezenleri terör örgütü ilan edenler gayet güzel. Hesabı kimden soracağı önce onlara yol verenlere hesap soracağız. Bunu yaparsak görevinizi yapmış olursunuz. Neymiş, ‘Efendim cemaat okul açtı, veli çocuğunu gönderdi, seni devlet memurluğundan atıyorum.’ Hesabı o okula kim izin verdi, ondan soracaksın hesabı. Hedef şaşırtıyorlar, şaşırtılan hedefi iyi göreceğiz” dedi.

“CHP lehine yazı yazmamış gazetecileri savunuyorum”

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan gazetecilerin serbest kalması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Gazeteci yazı yazıyor, niye yazar? Düşünceleri aktarmak için ister okursunuz ister okumazsınız. Ama gazeteci dünya görüşünü açıklıyor diye, eline koluna kelepçe takarsanız, dünyaya Türkiye’de demokrasi var sözün anlatamazsınız. 100’ğn üzerinde gazeteci demokrasi için kötü bir ayıptır. Ben hayatı boyunca CHP lehine tek satır yazı yazmamış gazetecileri savunuyorum. Çünkü ben demokrasiyi insan haklarını savunuyorum. Onun için bizi anlamıyorlar. Düne kadar bunar size karıydı, he beraber karşı olalım: Nasıl karşı olacağız. Nasıl? Adalet ve demokrasiyle. Adalet içinde yargılayacaksın” ifadelerin kullandı.

Düşünce ve ifade özgürlüğü

Düşünce ve ifade özgürlüğünün demokrasi için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ergenekon ve Balyoz’da o davaların savcılarını savunuyorlardı, biz düzmece olduğunu söylüyorduk. Şimdi kumpas olduğunu söylediler, e kim hesabını veren oldu mu? Bir ülkenin genelkurmay başkanını terörist diye hapse attılar. Biz bunların hesabını sormayacak mıyız? 1 milyon üzerinde mağdur oluşturuldu. Bütün öğretmenlere sahip çıkacağız. Düşüncelerini açıkladı diye üniversite hocası hapse mi atılır? Benimsersin benimsemezsin ama üniversiteler özgür düşüncenin tartışıldığı mekanlardır. Daha siz üniversitelerin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Düşünce ve ifade özgürlüğü demokrasinin kalıcılığı için son derece önemlidir.”

İzmir ile Ankara’yı karşılaştırdı

İzmir ile Ankara’yı da kıyaslayan Kılıçdaroğlu, “İzmir dünyada sağlıklı gelişen belediyelerin başında geliyor. Başkan Kocaoğlu bütün engellemelere karşı sadece Türkiye’nin değil bütün Avrupa’nın sosyal demokrat kenti haline getirdi. Örnek vereceğim, Türkiye Cumhuriyeti devleti teminat göstermeden bir şey alamaz, ama İzmir Büyükşehir Belediyesi teminat göstermeden dünyanın her finans kuruluşundan kredi alabiliyor. Bütün engellemelere karşı bunları yapıyorlar. Ankara ve İzmir’İ düşünün. Topladıkları vergi fazla, devlet desteği fazla kendi metrolarını yapamadılar. Onlarca yıl geçti, sonunda havlu attılar ‘biz beceremiyoruz’ dediler. Ulaştırma Bakanlığı da ‘olur’ dedi. Ama İzmir hiçbir yerden destek almadan yaptı. Hem de İstanbul’un yaptığı fiyatın üçte birine yaptı. Kazandığı her kuruşu İzmirli için harcadı. Her kuruşun hesabını verdi. Yerel yönetimler bizden sorulur.”

“Sorunumuz yaptıklarımızı anlatmıyoruz”

İzmir’e girdiğinde yolda gelirken 800 bin metrekarelik kent ormanı gördüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de bir ilk. Peki diğer belediyelerin elinde olsa oraya evler yapılmış, ranta teslim edilmiştir. Avrupa’nın en güzel doğal yaşam parkı İzmir’de, yeşile önem veriyoruz. Çünkü kenti beton binaların içine hapsedilmemelidir. Bunların ‘biz de yaptık’ dediği şeyleri biz çok önceden yapmışız. Bizim sorunumuz anlatmıyoruz. Ama bizim yaptığımız şeyleri Ankaralı da Hakkarili de İstanbullu da duymalı ki şu algı yer etmeli. ‘Sosyal belediyeler insan odaklı çalışan belediyelerdir, o belediyelerde kul hakkı yenmez’ nokta. Bunu yapmamız lazım” dedi.

“Darbeden en çok çeken CHP’dir”

Huzura, barışa en çok ihtiyaç duyulan günler olduğunu ifade eden KIlıçdaroğlu,şöyle devam ettii:

“Milyonlarca mağdurun olmadığı bir Türkiye istiyoruz. Darbeye, darbecilere elbette karşıyız. Çünkü darbeden en çok çeken CHP’dir. Mal varlıklarımıza el koydular, genel başkanlarımızı hapse attılar, gencecik fidanları idam sehpalarına götürüler. Her zaman darbecilere karşıyız. Darbeyi fırsat bilip karşı darbe yapanlara da karşıyız. Şu soruyu herkes sormalı, ‘Neden Amerika’da, Japonya’da, Belçika’da darbe olmuyor, neden Türkiye’de darbe oluyor. Bir ülkede tam demokrasi yoksa, özgürlükler kısıtlıysa darbe ortamı var demektir O nedenle Türkiye’nin demokrasiye huzura ihtiyacı var. Bunun tek ilacı var CHP. CHP’nin olduğu yerde hiçbir darbe olmaz. Çünkü herkes derki ‘ben düşüncelerimi yerine getiriyorum, herşey özgür, üniversiteler özgür.. Her kurum yasal zeminde kendi görevin yapacak. Orduya kışlaya ve adliyeye siyaset girmeyecek. Devlette liyakat getirerek, işi ehline teslim edeceğiz”.

“Ata’mıza 10 Kasım’da anasından çiçek götüreceğiz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin değerleri, CHP’nin insana dokunan bakışıyla çağda belediyecilik anlayışını en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Rotamızı daha yaşanabilir bir kent, daha aydınlık bir dünya mümkündür, anlayışı ile çiziyoruz.

Yalnızca rutin belediye işlerini değil, insana dokunan belediye anlayışın yerine getiriyoruz. Bugün İzmir’in en örgütlü kadın kooperatifi Karşıyaka’da, ürettikleri hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de üretici ve tüketiciyi bir araya getiriyoruz. Ulu Lider Atatürkümüzün annesinin kabri de burada. Biz oraya kasımpatılar ektik. O kasımpatıları toplayacağız, belki birlileri kızabilir ama Ata’mıza anasından çiçekleri götüreceğiz” dedi.

“Hizmetler devam edecek”

Temeli atılan hizmetlerin hepsinin birbirinden önemli olduğunu anlatan Akpınar, önümüzdeki günlerde yapacakları projeler hakkında da şu bilgileri verdi:

“Anayasa Meydanı’ndan buluna Kadın hakları Anıtı’nı yenileyerek 15 metre yükseklikten 40 metreye çıkartılacak. Cumhuriyet Mahallemizde 26 metrekarelik kentsel dönüşüm projesini bakanlık onayının ardından başlayacağız. Mustafa Kemal Caddesi’nde boş araziyi rekreasyon alanına dönüştürdük. Karşıyaka Olimpik Kapalı Havuzumuz hizmet verecek. Büyükşehir ile birlikte Maviada çevresinde bir masal parkı kuracağız. Bostanlı’daki Balıkçı Parkı’nı yeniliyoruz. İzmir çok önemli bir kent, hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından Kemal Kılıçdaoğlu, Karşıyaka’da aralarında Evrensel Çocuk Müzesi ve Tema Parkı’nın da bulunduğu 5 tesisin temeli atılıp, Nergis Parkı, Atık Getirme Tesisi ve Kapalı Yüzme Havuzu, Kent Koop Gıda Market Zinciri, Afet Acil Durum ve Koordinasyon Merkezi’nin yer aldığı 10 tesisin açılışı balon uçurularak yapıldı.

Kılıçdaroğlu Menemen’e geçti

Kılıçdaroğlu Menemen’e geçerek Gölpark içinde yer alan ve 15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in adının verildiği spor salonunun açılışını yapacak. Kılıçdaroğlu’nun İzmir’deki son durağı ise Bergama olacak. CHP Lideri ünlü piyanist İdil Biret'in de konser vereceği Bergama Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek. CHP Genel Başkanı saat 21.35’te kentten ayrılarak Ankara’ya hareket edecek.

Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri