CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ’CHP Çalışıyor Türkiye Kazanıyor’ projesi kapsamında CHP Genel Merkezi’nde Muğla Menteşe Belediyesi tarafından açılan stantları gezdi. Gazetecilerin Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik operasyona ilişkin sorusunu cevaplayan Kılıçdaroğlu, "Demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğüdür. Basın özgürlüğüne siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin saygı duyması ve basın özgürlüğünü koruması lazım. Ancak dikta yönetimlerinde basın özgürlüğü olmaz, basına karşı baskı, şiddet uygulanır, gazetecilere baskı uygulanır, hapse atılır tutuklanır, gözaltına alınır, köşe yazarlarının kendilerine otosansür uygulamaları gibi bir sürecin doğmasına yol açar. O nedenle biz demokrasiyi savunacaksak, cumhuriyetin değerlerini savunacaksak, Türkiye’yi çağdaş dünyanın bir parçası olarak görmek istiyorsak basın özgürlüğünü sonuna kadar savunacağız. Cumhuriyet’i ve çalışanlarını savunmak sadece CHP’nin değil, kendi çocuklarına güzel bir Türkiye bırakmak isteyen bütün vatandaşların ortak görevidir" ifadelerini kullandı.