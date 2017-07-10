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Kılıçdaroğlu'ndan Enis Berberoğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevinde ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu, 25 günlük 'Adalet Yürüyüşü'nün ardından cezaevine arabayla geldi.

Kılıçdaroğlundan Enis Berberoğluna ziyaret

10 Temmuz 2017 11:01

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret etmek için Maltepe Cezaevine geldi. Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından 'Adalet Yürüyüşü' başlatan ve Ankara'dan İstanbul'a 25 günde yürüyen Kılıçdaroğlu, yürüyüşünü dün gerçekleştirdiği Maltepe mitingiyle sonlandırmıştı.

Kılıçdaroğlu 25 günlük yürüyüşün ardından cezaevine arabayla geldi. Beraberindeki heyetle birlikte oluşan bir araç konvoyuyla cezaevine giren Kılıçdaroğlu'nun ziyareti devam ediyor. 


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