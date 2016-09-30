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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan açıklaması!

TBMM'nin açılış töreninde daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı saygıyla karşılama kararı alan CHP'de karar değişmedi.

Kılıçdaroğlundan Erdoğan açıklaması!

30 Eylül 2016 22:02

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk’te Taha Akyol’un sunduğu ‘Eğrisi Doğrusu’ adlı programa katıldı. Programda soruları yanıtlayan CHP lideri, Olağanüstü Hal’i doğru bulmadıklarını yineledi. Meclis’teki dört siyasi partinin ve tabanlarının darbeye karşı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu durumda OHAL’in sürmesine gerek olmadığını savundu. CHP lideri, OHAL’de kapsamın dışında düzenleme yapıldığını iddia etti ve bu sebeple Anayasa Mahkemesi’ne gittiklerini söyledi.

O İSİMLERE SAHİP ÇIKTI

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç, Ahmet ve Mehmet Altan gibi isimlerin tutuklanmaları eleştiren Kılıçdaroğlu, “Gazetecilere ve yazarlara kelepçe vurmak gibi uygulamalar, bizim mevcut durumu anlatmamızı zorlaştırıyor. Ali Bulaç, Nazlı Ilıcak, Lale Kemal, Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay gibi isimlerin içeri atılmasını anlayamıyoruz. Yazarların, gazetecilerin hangisi darbeci? Yargılayabilirsin, niye tutukluyorsun? Altan kardeşler de hapiste. Hapisteki gazeteci sayısı 110’un üzerinde” dedi.

LOZAN ANLAŞMASI

Lozan Antlaşması tartışmalarına da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki göstererek, “Sayın Cumhurbaşkanının muhtarlarla yaptığı toplantıda Lozan Antlaşmasını, bizim tarihimize uygun olmayan bir dille eleştirmesini ben içime sindiremiyorum. Çünkü Lozan Anlaşması büyük imkansızlıkların yaşandığı bir süreç içinde Batı’nın dize getirildiği anlaşmadır aslında. Türkiye’nin varlık nedenidir Lozan Anlaşması” diye konuştu.

YARINKİ AÇILIŞ TÖRENİ

TBMM’nin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı saygıyla karşılama kararında değişiklik olup olmadığı sorulan CHP lideri, "Makam ayrıdır. Biz o makama saygı gösteririz. Bu tartışma kararımızı değiştirmeyecek" yanıtını verdi.

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu


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