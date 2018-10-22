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Kılıçdaroğlu'ndan ‘erken emeklilik' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan ‘erken emeklilik' açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan ‘erken emeklilik' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Partisince düzenlenen 'Emek Çalıştayı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, 38 yaşında emekliliğin mantıklı olmadığını belirterek, “Ama bir hak sahibiysem, ben bu hakkı kullanmak isterim diyor. 750 milyar lira açık olacakmış. Bu rakam gerçekçi değildir" dedi. Kılıçdaroğlu, bu rakamın verilmesinin, 38 yaşında emeklilik lafının söylenmesinin sosyal güvenlik sisteminde bir düzenleme yapılmasının önünü kesmek için olduğunu iddia etti. 

Kayıt dışı çalışmayla mücadelenin hükümetin görevi olduğunu, bu konuda hükümete en büyük desteği sendikaların ve STK'lar vereceğini belirten Kılıçdaroğlu, “Sendikanın olduğu yerde kayıt dışı olmaz. Sendikanın yok edilmesinin, istenmemesinin sebebi bu; kayıt dışıyı özendirmek” diye konuştu.  

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