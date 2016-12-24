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Kılıçdaroğlu'ndan "İsmet İnönü" mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2'inci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlundan &quot;İsmet İnönü&quot; mesajı

24 Aralık 2016 19:26

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2'inci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 43'üncü yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Bir memlekette namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş yoktur” sözü hayat hikâyesinin özetidir. Hayatı boyunca namus timsali olmuş ve cesaretle haksızlıkların karşısında durabilmiştir. Yemen’den Kafkaslara kadar bütün coğrafyamızda, bir cepheden diğerine koşarak geçirdiği ömrünü, vatan topraklarını korumaya vakfetmiştir. Yokluk, yoksulluk ve türlü savaşlarla harap ve bitap düşmüş milletimiz, işgalle karşı karşıya kaldığı zaman “Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararlılığı belirleyecektir” inancıyla Anadolu’ya gelmiş, varlığını milletimize adamıştır. Tarihimizin en çetin döneminde, yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de yenen İnönü Zaferi’ne imza atmış, kurtuluş umuduna güç kazandırmıştır" ifadelerini kullandı.

"Büyük Atatürk’ün önderliğinde elde ettiğimiz zaferden sonra Lozan’da diplomasi tarihimizin en büyük zaferine de imza atmıştır" diyen Kılıçdaroğlu, mesajının devamında şunları kaydetti:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Lozan’ın ne anlama geldiğini kendisi şöyle ifade eder; "Birlik ve bütünlük içinde bir vatan; içerde yabancılara karşı doğal olmayan yükümlülüklerden ve hükümet içinde hükümet ifade eden dâhili ayrıcalıklardan uzak bir vaziyet; gayri tabiî malî yükümlülüklerden kurtulmuş bir hal, haklı müdafaası mutlak, menabii mebzul ve serbest bir vatan. Bu vatanın adı Türkiye’dir. O Türkiye’yi bu antlaşmalar ifade ve tavzih etmektedir.” Ülkemizi İkinci Dünya Savaşı’nın dışında tutmuş; elindeki güçleri her zaman daha fazla demokrasi ve özgürlük için kullanmış, çok partili demokrasiyi ülkemize getirerek, çağdaş uygarlık seviyesine erişmek yolunda önemli bir adım atmıştır. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık dâhil olmak üzere çok büyük yetkilerle geldiği makamları kişisel çıkarı için değil millete hizmet için kullanmıştır. Millete ait olan yetkilere el atmamış, bütün gücü ve kuvveti tek elde toplamamış, bilakis milletin, yetkilerini çok partili demokrasiyle daha etkin kullanabilmesinin önünü açmıştır. İsmet İnönü, haksızlıklar karşısına dikilen milletin, cesur ve namuslu bir kahramanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Atatürk’ün silah arkadaşı, Kurtuluş Savaşı Kahramanı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın İsmet İnönü’yü, vefatının 43’üncü yılında rahmetle anıyor, onun izinde giderek bu aziz vatan için canını veren tüm şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum." 

Pelin Üzek

Etiketler: İsmet İnönü mesajı, Kılıçdaroğlu


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