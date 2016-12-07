CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun taziye mesajı şöyle:

“İsmi çok partili siyasi hayatımızla özdeşleşmiş Sayın İsmet Sezgin’in vefatının üzüntüsü içindeyim. Sayın Sezgin 1955 yılında, merhum Başbakan Adnan Menderes'in memleketi Aydın'ın belediye başkanı seçildiğinde, henüz 27 yaşındaydı. Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından biri olarak ismini Türkiye siyasi tarihine yazdıran Sayın Sezgin, zaman içinde yalnızca mensubu olduğu Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi geleneğinin değil, siyasi karşıtlarının da ‘İsmet Ağabeyi’ oldu. Sayın Sezgin’in siyaset hayatımızda kazandığı bu yer, Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetine bağlılığı, demokrasiye olan inancı, yol arkadaşlarına gösterdiği vefa ve kullandığı uzlaştırıcı dilin sayesindedir. Demokrat Parti il yöneticiliğinden TBMM Başkanlığı’na uzanan siyasi yaşamında bakan, milletvekili ve parti genel başkanı olarak ülkesine hizmet eden Sayın İsmet Sezgin’e Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”

Onur Emre Durak

