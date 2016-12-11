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Kılıçdaroğlu’ndan İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Nereden gelirse gelsin tüm terör saldırılarının faillerinin ve arkalarındaki karanlık güçlerin vatandaşlarımızın birlik, beraberlik, dayanışma kararlılığı karşısında ezileceğine duyduğum sonsuz inançla aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Kılıçdaroğlundan İstanbuldaki terör saldırısına ilişkin açıklama

11 Aralık 2016 10:19

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleşen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, 29 şehit ve 166 yaralının olduğu terör saldırısına ilişkin şunları söyledi:

“10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleşen menfur terör saldırıları, Türkiye Cumhuriyetimizin güvenliği için özveriyle ve sorumlulukla görev yapan emniyet teşkilatımızı hedef almıştır. Saldırılarda şehit düşen polislerimizin ve sivil vatandaşlarımızın yasını tutuyor, saldırıyı yapanları, saldırının arkasındaki karanlık güçleri lanetliyorum. İktidar, ülkemizin, akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikasına ihtiyacı olduğunu vakit geçirmeksizin kabul etmek zorundadır. Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi olarak teröre karşı mücadelede her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum. Nereden gelirse gelsin tüm terör saldırılarının faillerinin ve arkalarındaki karanlık güçlerin vatandaşlarımızın birlik, beraberlik, dayanışma kararlılığı karşısında ezileceğine duyduğum sonsuz inançla aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin aileleri ile emniyet teşkilatımıza ve iki mensubunu saldırılarda şehit veren Beşiktaş Jimnastik Kulübümüze başsağlığı dileklerimizi iletiyorum.” 

İlker Turak
ANKARA

Etiketler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu


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