CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Resmi Gazetede yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili yapılan düzenlemelere sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Çıkarılan yeni düzenlemeyle referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek, televizyonlar sadece bir taraf lehine özgürce yayın yapabilecek. Milletin özgür iradesinden bu kadar korkan ve kendi savunduklarının doğruluğundan bu kadar şüphe duyan bir iktidar daha önce görülmemiştir!"