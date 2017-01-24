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Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş’a yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un “Referandumda evet oyundan sonra bu terör örgütlerinin hiçbir sesi çıkmayacak hale gelirler” sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlundan Kurtulmuşa yanıt

24 Ocak 2017 13:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un “Referandumda evet oyundan sonra bu terör örgütlerinin hiçbir sesi çıkmayacak hale gelirler” sözlerine ilişkin, “Numan Kurtulmuş gibi birisinin kalkıp bu itirafı 80 milyonun önünde yapmış olması gerçekten son derece hazindir, utanç vericidir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu’nun ölümünün 24. yılı dolayısıyla Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu’yu evinde ziyaret ederek, Uğur Mumcu Sokağı’nda düzenlenen törene katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, ısrarla ve kararlılıkla beklediklerini belirterek, “Uğur Mumcu’yu kimler katletti? Aydınlanmadan yanaydı, bilimden yanaydı, insandan, haktan, hukuktan yanaydı dolayısıyla böylesine önemli bir ismi kaybetmenin acısını her yıl birlikte yeniden yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

"Olay böyleyse bugünkü terörün kaynağı bu hükümettir ve bunu da Hükümet Sözcüsü açıkça itiraf etmiştir"
Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un “Referandumda evet oyundan sonra bu terör örgütlerinin hiçbir sesi çıkmayacak hale gelirler. Bu terör örgütlerinin referandumdan sonra sesleri solukları iyice kısılacaktır” açıklamasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu şu anda ‘terörü biz destekliyoruz’un itirafıdır. Yani ‘sürekli terörü besliyoruz, terör örgütlerine göz yumuyoruz, insanlar ölüyor, insanlar katlediliyor, eğer bizi seçerseniz, başkanlık rejimini getirirseniz, tek adam rejimini getirirseniz terör bitecek’ anlamına geliyor. Bu çok talihsiz bir itiraftır, eğer gerçekten olay böyleyse bugünkü terörün kaynağı bu hükümettir ve bunu da Hükümet Sözcüsü açıkça itiraf etmiştir. Çok üzgünüm böyle bir lafı asla duymak istemezdim, Numan Kurtulmuş gibi birisinin kalkıp bu itirafı 80 milyonun önünde yapmış olması gerçekten son derece hazindir, utanç vericidir.” 

Abdullah Sarıca - Goncagül Özcan


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