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Kılıçdaroğlu'ndan Milletvekili Yıldız'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nde kendisine destek verdiği sırada rahatsızlık geçiren Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ı İstanbul’da konakladığı otelde ziyaret etti. Ziyarete Genel Başkan Kılıçdaroğlu takım elbise ile katılırken, Milletvekili Yıldız'ın ise Kılıçdaroğlu'nu kısa pantolonla karşılaması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlundan Milletvekili Yıldıza ziyaret

12 Temmuz 2017 14:02

Bilindiği gibi; CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün 16. gününde 30 Haziran Cuma günü yürüyüşe destek verdiği sırada rahatsızlanarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Hastanedeki tedavi süreci tamamlanan Milletvekili Yıldız daha sonra taburcu edildi.

İstanbul’da bir otelde konaklayan Yıldız’ı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ekibi ile birlikte ziyaret etti. 10 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Yıldız’ın durumunun gayet iyi olduğu ve yarın yapılacak son kontrolden sonra Ankara’ya döneceği belirtildi.

Kısa pantolonla karşılaması dikkat çekti

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın ziyarete ilişkin paylaşımlarında kendisini takım elbise ve kravatla ziyarete gelen Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kısa pantolonla karşılaması dikkat çekti. 

İbrahim Kılınç


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