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Kılıçdaroğlu'ndan NATO'daki skandalla ilgili sert açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NATO tatbikatındaki skandala ilişkin, "Kimse Türkiye'nin yöneticilerine hakaret edemez" dedi. CHP lideri, "Özürle geçiştirilemez, açıklama bekliyoruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlundan NATOdaki skandalla ilgili sert açıklama

18 Kasım 2017 11:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NATO tatbikatındaki skandala ilişkin, ''Biz siyasetçiyiz. İçeride oturur tartışırız, a partisinin, b partisinin genel başkanıyla düşüncelerimizi söyleriz ve tartışırız. Sonuçta biz bir aileyiz, 80 milyonluk bir aileyiz ama hiçbir zaman kendi ülkemizin tarihine ve bugününe hakaret edilmesini kabul edemeyiz. Şimdi bu yetkililerden Türkiye'ye yapılan bu hakaret nedeniyle yöneticileri tatmin edecek açıklama bekliyoruz. Bu sıradan bir 'Özür dileriz' olayıyla geçiştirilecek bir konu değildir." dedi.

 

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