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Kılıçdaroğlu’ndan Ortaköy’deki terör saldırısına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İstanbul Ortaköy’deki bir eğlence mekanına yönelik terör saldırısını lanetliyorum. İlk açıklamalara göre yeni yıla umutla giren biri polis 39 vatandaşımızı ve yabancı konuklarımızı kaybettik” dedi.

Kılıçdaroğlundan Ortaköydeki terör saldırısına ilişkin açıklama

01 Ocak 2017 12:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ortaköy’deki terör saldırısı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, “İstanbul Ortaköy’deki bir eğlence mekanına yönelik terör saldırısını lanetliyorum. İlk açıklamalara göre yeni yıla umutla giren biri polis 39 vatandaşımızı ve yabancı konuklarımızı kaybettik.

Doğrudan gündelik hayatımıza ve yaşam alışkanlıklarımıza saldıran, ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve sevgiyi sarsmayı hedef alan terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacaklardır. Terör örgütlerini, toplumsal dayanışmamız, köklü demokrasimiz ve laik aklın eşsiz birikimiyle bertaraf edeceğiz. Ülkemiz, uzun süredir terör örgütlerinin açık hedefi haline gelmiş durumdadır. Hükümet hangi adımları atıyor olursa olsun terör saldırıları engellenememektedir. Her terör saldırısı sonrası yapılan açıklamalar ve alındığı, alınacağı söylenen önlemler adeta terör örgütlerine bir sonraki saldırıları için cesaret vermektedir. Bu durumun nedeni hükümetin akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikasının bulunmamasıdır. Öte yandan terör saldırıları sonrasında ahlaki ve vicdani bir yükümlülük gereği yetki sahiplerinin hesap vermiyor, görevlerinden çekilmiyor oluşları da mücadelede zaaf yaratmaktadır. Bu düşüncelerle saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.  

İlker Turak
 

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu


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