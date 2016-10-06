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Kılıçdaroğlu’ndan pancar üreticilerine ve şeker işçilerine vaatler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir’deki pancar üreticilerine iktidarlarında şeker fabrikalarının kapatılmayacağı güvencesi ve Şeker Fabrikası’ndaki geçici işçileri de kadroya alma sözü verdi.


06 Ekim 2016 15:11

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile kendisini ziyarete gelen Eskişehirli kadınları makamında ağırladı. Heyet ile Türkiye ve Eskişehir’in sorunları üzerinde sohbet eden Kılıçdaroğlu, Eskişehir Şeker Fabrikası’ndaki geçici işçilerin kadro taleplerinin gündeme getirilmesi üzerine değerlendirmede bulundu.

Geçici işçilere kadro sözü
Şeker fabrikalarındaki geçici işçilerin kadro sorununu yakından takip etiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "1998 yılından beri şeker fabrikalarımızda 3 bin 300 geçici işçi çalışıyor. 1998’den beri kadro bekleyen bu emekçilerimize kadrolarını CHP verecek. Hem kadrolu, hem sendikalı işçi olacaklar” dedi.

"Hiçbir şeker fabrikası özelleştirilmeyecek"
Hükümetin şeker fabrikalarını özelleştirme yönündeki girişimlerini de eleştiren Kılıçdaroğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Daha geçen hafta Yozgat’ta şeker pancarı üreticileri ve şeker fabrikalarının durumuna ilişkin çok kapsamlı bir toplantıya katıldım. Yaşanan sorunları biliyorum. Buradan Eskişehirli pancar üreticilerine ve şeker fabrikası çalışanlarına şu mesajı gönderiyorum, ‘CHP iktidarında hiçbir şeker fabrikası özelleştirilmeyecek, şeker pancarı üretimine sonuna kadar destek vereceğiz.’ Dünyanın 5. büyük şeker üreten ülkesiyiz. Bu gücümüzü kaybetmememiz gerekiyor. Bunun için de Eskişehir’de ve diğer pancar üretilen bölgelerde üreticinin yanında olacağız.”

Çakırözer: "Üreticimizin ve işçimizin yanındayız"
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de Eskişehir tarihinde şeker fabrikalarının önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Atatürk’ün kurduğu Kazım Taşkent Şeker Fabrikası’nın kapatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Çektikleri tüm sıkıntılara rağmen fabrikanın bacasını tüttürmek için olağanüstü çaba harcayan vefakar işçilerimizin yanındayız. Ürünlerinin karşılığını hiçbir zaman tam olarak alamayan çalışkan çiftçimizin sonuna kadar yanındayız. Haklı taleplerinin takipçiyiz” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu


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