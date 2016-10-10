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Kılıçdaroğlu’ndan Pervin Buldan’a taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeğeni Yüksekova’da polis aracının kule kısmındaki silahın ateş alması sonucu hayatını kaybeden HDP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan’ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlundan Pervin Buldana taziye telefonu

10 Ekim 2016 21:59

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında Serhat Buldan’ın da bulunduğu dört vatandaşımızın Yüksekova’da polis aracının kule kısmında bulunan silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle HDP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan’ı telefonla aradı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Buldan’ın yeğeni Serhat Buldan’la birlikte olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti” denildi.  

Caner Ünver
ANKARA

Etiketler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu


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