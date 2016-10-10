CHP'den yapılan yazılı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında Serhat Buldan’ın da bulunduğu dört vatandaşımızın Yüksekova’da polis aracının kule kısmında bulunan silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle HDP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan’ı telefonla aradı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Buldan’ın yeğeni Serhat Buldan’la birlikte olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti” denildi.

Caner Ünver

ANKARA