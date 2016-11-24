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Kılıçdaroğlu'ndan sağ duyu çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab Operasyonuna katılan Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısına ilişkin, "Bu çok tehlikeli bir kapıya bizi getirebilir. Tehlikeli sürecin içine Türkiye’yi sürükleyebilir. Hükümet yetkililerine sağ duyu ile davranmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Kılıçdaroğlundan sağ duyu çağrısı

24 Kasım 2016 12:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Otelciler Federasyonunun (TÜROFED) Antalya’nın Kundu turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen 5'inci Olağan Genel Kuruluna katıldı. Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde Adana Valiliği önündeki otoparkta meydana gelen patlamayla ilgili "Tatsız bir konu, hepimizin sabah aldığı en kötü haber. Valiyi aradım ayrıntıları öğrenmeye çalıştım. Siyaset konusunda uzlaşmaya değindi. Terör kimden gelirse gelsin nereden gelirse gelsin amacı ne olursa olsun, arkasında hangi güç olursa olsun bütün siyasi partiler, meslek kuruluşları, meslek örgütlerinin terör konusunda ortak payda geliştirmesi gerekiyor. Terörü bitirmek için bizden ne istiyorsanız vermeye hazırız. Her olaydan sonra söyledim. Bu ülkenin insanı teröre evlatlarını vermemeli, ülkemizde huzur istiyoruz. Son 14 yıllık çerçeveye bakıldığında PKK vardı iki örgüt daha önümüzde duruyor. birisi IŞİD diğeri FETÖ. Ne oldu da 14 yılda Türkiye 3 örgütle muhatap oldu? Ne oldu da nasıl yönetildi de bu terör örgütlerini Türkiye kendi coğrafyasından silip atamadı? Bizim düşünceleriz var. Ama toplantının konusu değil" ifadelerini kaydetti.

"Türkiye denge ülkesiydi"
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab Operasyonuna katılan Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısına ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:
"Fırat Kalkanında 1 şehit, 10 ağır yaralı var. Genel Kurmay Başkanlığı yaptığı açıklama Suriye rejime ait uçaklarla askerimiz vurulduğu şeklindeki haber. Bu çok tehlikeli bir kapıya bizi getirebilir. Tehlikeli sürecin içine Türkiye’yi sürükleyebilir. Hükümet yetkililerine sağ duyu ile davranmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye denge ülkesiydi. Türkiye başvurulan bir kapıyı sorunların çözümünde. O noktadan bir hayli uzaklaştık. Sağ duyu çağrısı yapayı önemli biliyorum."
24 Kasım Öğretmenler Gününe de değinen Kılıçdaroğlu, "Bugün Öğretmenler Günü, öğretmenlerin çok sorunları var. İşten atılan, görevine son verilen olmaz, açığa alınan olmaz. 'Bana bir harf öğretenin kölesi olurum' diyenin düşüncesi varsa bizi yetiştiren öğretmenlere her zaman, her ortamda minnet duymalıyız. Sorunlarını dile getiren öğretmenleri, öğrencisinden ayrı tutmak doğru olmaz. Onları her zaman her ortamda saygı ile andım" dedi.

İsa akar

 

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu


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