CHP Genel Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Aralık 2016’da Beşiktaş’ta gerçekleşen terör saldırısında yaralanan ve önceki gün tedavi gördüğü hastanede vefat eden şehit polis memuru Muammer Nacakoğlu’nun babası Mehmet Nacakoğlu, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek’in babası Mustafa Şimşek ile Astsubay Hüsnü Bilgiç’in babası Fethi Bilgiç ve dün İzmir’de gerçekleşen terör saldırısında şehit düşen Adliye Görevlisi Musa Can’ın kardeşi Cemalettin Can’ı telefonla aradı” denildi.

Açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun şehitlere Allah’tan rahmet dilediği, yakınlarına ise başsağlığı dileğinde bulunduğu kaydedildi.

Musa Erdoğan