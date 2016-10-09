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Kılıçdaroğlu’ndan Şemdinli saldırısına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’ye, demokrasiye, birlikte barış içerisinde yaşama iradesine yönelen saldırılarının faillerinin hain amaçlarına asla ulaşamayacaklarını belirtti.

Kılıçdaroğlundan Şemdinli saldırısına ilişkin açıklama

09 Ekim 2016 16:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Durak Karakolu bölgesinde düzenlenen terör saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hakkari’nin Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Durak Jandarma Karakolu’na yönelik yapılan terör saldırısını lanetliyor; hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımızın acil şifa bulmasını temenni ediyorum. Bilinmelidir ki ülkemize, demokrasimize, birlikte barış içerisinde yaşama irademize yönelen bu saldırılarının failleri hain amaçlarına asla ulaşamayacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti anayasamızda belirtilen şekilde, ülkesi ve milletiyle birlik ve bütünlük içerisinde var olmaya devam edecektir. Her gün gelen şehit haberlerinin acısı, ailelerimizin ocaklarına düşen ateş, icra makamında olanların yükümlülüklerini arttırmaktadır. Bu acıların dinmesi, halkımızın huzura kavuşması için icra makamında olanların basiret ve sorumlulukla hareket etmesi gerekmektedir. Ancak üzülerek ifade etmeliyim ki basiret ve sorumluluk, kendileri tarafından yeterince kavranmış değildir. Yönetenler şikayet eden değil, sorunları çözme makamında olduklarını asla unutmamalıdır." 

Etiketler: açıklama, Kılıçdaroğlu, şehit, Şemdinli saldırısı


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