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Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağı asma çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'de 8 şehidin ve 13 yaralının olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin tabutuna Türk bayrağı sarıyoruz. Bütün vatandaşlarım, şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize bürolarımıza iş yerlerimize Türk bayrağı asalım" dedi.

Kılıçdaroğlundan Türk bayrağı asma çağrısı

02 Mart 2018 11:29

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Afrin Harekatı'nda 8 şehidimiz var 13 yaralımız. Şehitlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Yaralılara şifalar diliyoruz. Bütün vatandaşlarından şunu yapmalarını istiyorum, kahraman ordumuza güveniyoruz. Terörle mücadele konusunda başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok. Şehitlerimizin tabutuna Türk bayrağı sarıyoruz. Bütün vatandaşlarım şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize bürolarımıza iş yerlerimize Türk bayrağı asalım" ifadelerini kullandı. 

Pelin Üzek Kılıç - Ömer Çetin - Mustafa Apaydın
 

 

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