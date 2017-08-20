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Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi: Birisi ona cimcik atsın

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Suriyeliler artık geri gitsin" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, "Kılıçdaroğlu akıl tutulması yaşıyor. Birisi ona cimcik atsın. Ne söylediğini bilmiyor. Bu sözler vicdansızlıktır" dedi.

Kılıçdaroğlunu eleştirdi: Birisi ona cimcik atsın

20 Ağustos 2017 12:51

Bursa’da medya temsilcileri ile toplantıda biraraya gelen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türk Milleti’nin tarih boyunca her dinden mazlumlara kapısını açtığını hatırlatı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Mevlana’nın "Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez" sözlerini hatırlatan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Dün Dünya İnsani Yardım günü sebebiyle AFAD ve Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği fotoğraf sergisini açtık. Türkiye’ye sığınan, göç eden yavruparımızkın dramına şahitlik ettik. Gözümüz dolu dolu oldu. Bu sergiyi sadece Ankara değil Türkiye ve dünyanın bir çok yerinde açacağız. Görülen o ki, bizim gerçekten de mazlum mağdur ihtiyaç sahibi insanlara vermiş olduğumuz bu destek bambaşka bir şey. Bu bir vicdan meselesidir. Vicdanımız ölmüşse herşeyi konuşabilirsiniz. Milletvekilliği dönemimde yine aynı sözleri sarfeden bir CHP’li milletvekiline meclis kürsüsünden cevap vermiştim. 1989’da yüzbinlerce Bulgaristan göçmeni soydaşımız buraya sığındı. Onlar için de mi geri dönsün diyeceksiniz. Tarihten bu yana İspanya’daki Endülüs müslümanları Engizisyon Mahkemeleri’nde yargılandığında buraya biz el uzattık. Yahudiler din değiştirmeye zorlanırken inançlarını özgürce yaşamaları için kendilerine açılan kapı biz olduk. Avrupa’daki mezhep savaşlarında kanlı çatışmalar yaşanırken Hristiyanların sığındığı ülke biz olduk. Iraklı Kürt Arap kardeşimiz Körfez savaşından kaçarak bize sığındı. Siz kendinizi bu kültüre ait hissediyorsanız böyle düşünemezsiniz. Ama bu kültüre ait hissetmiyorsanız farklı düşünürsünüz"

Kılıçdaroğlu’nun yaklaşımının vicdansızca olduğunu, akıl tutulması yaşadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Mevlana çok güzel söylemiş. Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Tarihi kodları, kültürel birikimi değerleri bu manada temayüz etmiş milletin içinden, bu milleti idare etmek üzere ortaya çıkan bir insanın "Suriyelileri artık geri gitsin " demesi vicdansızlıktır. Zaten şartlar normale döndüğünde Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerine geri dönecekler. Kılıçdaroğlu akıl tutulması yaşıyor. Ne söylediğini bilmiyor. Birisi onu cimciklesin" diye konuştu.

Abdullah Çibir - Süleyman Aydın 


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