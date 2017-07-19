Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları müzeye, gömleği başkan yardımcısına

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 gün süren toplam 432 kilometrelik ‘Adalet Yürüyüşü’nde giydiği gömleklerden birini CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Okan Karlıdağ’a hediye etti. Kılıçdaroğlu, yürüyüşte uzun süre yer alan Karlıdağ’a hediye ettiği gömleğin üzerine “Adalet yürüyüşü anısına Okan Karlıdağ'a sevgilerimle” ifadesini yazdı ve altına imza attı.

"Hayatım boyunca saklayacağım”

Kılıçdaroğlu’nun verdiği anlamlı hediye ile büyük onur yaşadığını belirten Karlıdağ, “Çok kıymetli bir hediye. Ömrümce onur duyacağım bir hediye. Türkiye için çok önemli bir eylemin kahramanı olan genel başkanımızın yürüyüş boyunca giydiği eşyalar tarihi bir belge durumunda. Genel başkanımızın tarihe altın harflerle yazılan Adalet Yürüyüşü’nde giydiği gömleklerden birine sahip olmak gerçekten çok büyük mutluluk. Kelimelerle anlatamaz bir duydu. Bu anlamlı ve onur dolu, emek dolu hediyeyi hayatım boyunca saklayacağım” dedi.