Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a hakaret davası karara kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin, Man Adaları belgelerine ilişkin yaptığı açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davasının görülmesine devam edildi. Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya, davacı Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız katılırken, davalı Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik de salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan davacı avukatı Ferah Yıldız, "Sözlü yargılamaya geçilmesini istiyoruz, ayrıca davamızın kabulünü isteriz" dedi.

AVUKAT, DAVACILARIN YEMİN ETMELERİNİ İSTEDİ

Bunun üzerine söz alan Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, "Biz hangi konuşmada hangi sözler üzerinden tartışma yapacağımızı ve delillerimizi sunacağımızı belirtmek zorundayız. Sayın genel başkan o kadar geniş kapsamlı farklı konularda konuşma yaptı ki, hangi sözler üzerinden davanın açıldığının belirtilmesi gerekir. Şu anda belgeler sunuyorum. Bunlar genel başkanımızın iddialarını doğrular niteliktedir. Ayrıca Özdemir Bayraktar dışındaki davacılara dava konusu olguların doğruluğunun ispatlanması konusunda yemin teklif ediyoruz" diye konuştu.

Davacıların avukatı Ferah Yıldız ise "Bu saatten sonra sunulan delillere muvafakatımız yoktur. Davalı taraf bu tür belgeleri diğer dosyalara da sunmaktadır. Sunmuş olduğu evraklar bu davayla uzaktan yakından alakalı değildir. Zaten süresinde değildir, davayı uzatmaya yöneliktir. Karşı taraf yurt dışına para transferinin yapıldığını ispatlamak zorundadır. Bu saate kadar da ispatlayamadılar" ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEN YEMİN TALEBİNE RED KARARI

Mahkeme hakimi Memun Kılıç, yemin delilinin somut uyuşmazlığı çözmekten ziyade davanın uzatılmasına neden olacağını gerekçe göstererek talebin reddine karar verdi.

"BURASI SİYASET MEYDANI DEĞİLDİR"

Avukat Ferah Yıldız, "Müvekkillerime iftira atıldığı gibi hakimler baskı altına alınmaya çalışılmaktadır. Burası siyaset meydanı değildir. Sözlü yargılama evresine geçilsin ve davamızın kabulüne karar verilsin" dedi.

Mahkeme hakimi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 186. maddesi gereğince sözlü yargılama evresine geçilmesine karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Kasım 2017 tarihinde yaptığı grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesi ve yakın çevresinin Man Adaları’nda kurulu bir şirkete para transferi gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Ahmet Burak Erdoğan ve Bilal Erdoğan, kızları Sümeyya Erdoğan Bayraktar, Esra Albayrak, kardeşi Mustafa Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, dünürleri Özdemir Bayraktar, Sadık Albayrak, Osman Ketenci ve Orhan Uzuner avukatları aracılığı ile İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak 1 milyon 500 bin lira değerinde manevi tazminat davası açtı.