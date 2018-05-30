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Kılıçdaroğlu'nun ilçesinde istifa krizi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde partideki 8 yönetim kurulu üyesinin istifa dilekçesini verdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlunun ilçesinde istifa krizi

30 Mayıs 2018 17:11

CHP Nazımiye İlçe Başkanı Ali Yıkılmaz ise, kendisinin görevi başında olduğunu, genel merkezin alacağı her türlü kararı saygı ile karşılayacağını söyledi. 

Alınan bilgiye göre, CHP Nazımiye İlçe Teşkilatında 8 yönetim kurulu üyesi milletvekili adaylarının seçimi noktasında parti tabanlarının desteklediği adayların gösterilmediği gerekçesiyle istifa dilekçisini il yönetimine gönderdi. CHP Nazımiye İlçe Başkanı Ali Yıkılmaz da, istifa dilekçelerinin verildiğini doğruladı. Yıkılmaz, "Yönetim kurulu üyelerimiz arasında 8 arkadaşımız başkalarının telkinleriyle kendi iradeleri dışında kendilerine baskı yapılarak istifa ettirildi. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilçesinde bu durumların yaşanması çok üzücüdür. Milletvekili adaylarının belirlenmesi sırasında genel merkezimizin talimatı ile il yönetimi bizden görüş istemiş bizde örgütümüzün tercihleri doğrultusunda 4 milletvekili aday adayının ismini il başkanlığına bildirdik. Bunun dışındaki hiçbir durum yok, istifaların nedenini bende anlamış değilim. Ben görevimin başındayım genel merkezin alacağı her türlü kararı saygıyla karşılarım" diye konuştu.  

Fatma Çıray
 

 

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