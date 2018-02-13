Kılıçdaroğlu’nun İSKİ açıklamasına İBB meclisinden cevap

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı aralarında meclis üyesi ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla gerçekleşti. Mecliste gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanı Temel Başalan, basında yer alan İSKİ haberlerine yanıt verdi. Yaptığı konuşmada AK Parti meclis üyelerinin aldığı kararla 2018 yılında su faturalarından yüzde beş indirim kararı aldıklarını hatırlatan Başalan, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi Hakkı Sağlam’ın 19 Ekim 2017’de tarihinde meclis başkanlığına verdiği önerge ilgili konuştu.

"Yanlışlar, hatalar daha doğrusu yalanlar birbirini zincirleme takip ediyor"

Basında yer alan İSKİ haberlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Başalan, "Yanlışlar, hatalar daha doğrusu yalanlar birbirini zincirleme takip ediyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdarolu’nun TBMM Meclis Grubunda yapmış olduğu açıklamada Toplantıda aynen şu ifade var; ‘ 'İstanbul’daki bir milyon abonenin, bir milyon hanenin suları faturaları ödenmediğinden dolayı kesildi' diye bir ifade var. Bunun neresini düzeltelim Başbakanımızın Kılıçdaroğlu'na verdiği bir cevap var Hz. İsmail, Hz. İbrahim hikayesi. Başından beri kamuoyunu yanlış bilgilendiren bir konu. Medyada bu konu ile ilgili yalan yanlış bir sürü bilgiler, vatandaşımıza, yanlış yönlendirip algı operasyonu yaparak negatif gösterilmiştir. İSKİ den aldığımız bilgiye göre 56 bin vatandaşın borcunu ödememesinden dolayı suyu kapalıdır" dedi.

"Suyunun kesilmesi için en az 2 faturasının ödenmemiş olması lazım”

Toplam abone sayısının 6 milyon 300 üzerinde olduğunu belirten Başalan,"Bu rakamı göz önüne aldığınızda bu yüzde 1’i bile bulmamaktadır. Yaklaşık yüzde 0. 9’lara tekabül etmektedir. Medyada çıkan haberi söylüyorum 580 binin üzerinde vatandaşın suyu kesildi, hatta bugünde Kılıçdaroğlu’nun 1 milyonun üzerinde vatandaşın suyunun kesildiği haberi külliyen yalandır. Doğrusunu söylüyorum; 56 bin vatandaşın su faturasını ödememesinden dolayı suyunun kesildiğini özellikle belirtmek istiyorum. Vatandaşın suyunun kesilmesi için en az 2 faturasının ödenmemiş olması lazım. Fatura tutarının da 180 TL üzerinde olması lazım. 2 faturası ödenmeyen vatandaşa İSKİ tarafından cep telefonlarına mesaj ve mail adresleri varsa mail atarak uyarıda bulunuyor. İlk faturanın ödenmediğinden 120 gün sonra vatandaşın suyu kesilebiliyor" ifadelerini kullandı.

"Barajlarımızın doluluk oranı yüzde 78. 6’dır"

İSKİ'nin son 40 yılın en kurak döneminin yaşanmasına rağmen yapılan yatırımlar ve hizmetlerle suyu kesintisiz verdiklerini sözlerine ekleyen Başalan, "Barajlarımızın doluluk oranı yüzde 78. 6’dır Bu Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminden bugüne yapılan yatırımların, hizmetlerin karşılığındadır. İstanbul halkımız müsterih olsun İstanbul’da bir su kesintisi olması söz konusu değildir. Şuandaki borç miktarı 537 milyon TL İSKİ’ye borcu olan vatandaşın ödemesi gereken rakam olmasına rağmen verilen haber 938 milyon TL olarak veriliyor. Yani 10 katı bir rakam" diye konuştu.

Hülya Keklik