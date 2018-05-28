Diğer
Kategoriler

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu konvoya Artvin'de saldırı düzenleyen ve bir Jandarma erinin şehit edilmesine neden olan teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kılıçdaroğlunun konvoyuna saldıran terörist öldürüldü

28 Mayıs 2018 14:08

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kars İli Kağızman İlçesi Madur Bölgesinde faaliyet gösteren bir grup teröriste yönelik, 22.05.2018 tarihinde yapılan operasyonda, ölen teröristler arasında sözde Artvin açılım grup sorumlusu Velat (K) Behçet Avras isimli örgüt mensubunun da etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu teröristin, 25 Ağustos 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun Artvin, Merkez Soğuksu bölgesinde emniyetini almakta iken, teröristler tarafından şehit edilen J.Ulş. Er Fatih Çaybaı'nın faiilerinden olduğu belirlenmiştir" denildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç