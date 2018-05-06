Kılıktan kılığa giren gaspçı yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Sakarya’da bir süredir sürekli kılıktan kılığa girerek marketlerden silahlı gasp yapan M.F.A., bu yöntemle 5 ayrı gasp gerçekleştirdi. Gasp olayları ilgili ilgili araştırmalarını derinleştiren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi motosikletle kaçmaya çalışırken yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri şüpheli şahsın motosikletinde yaptığı aramada gasp ettiği paralar, 1 adet kuru sıkı tabanca, takma bıyık, takma sakal aparatılı güneş gözlükleri, 1 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet değişik çaplarda fişek ele geçirdi. Şüphelinin gasp ettiği malzemelerin değerinin 20 bin TL olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan M.F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.