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Kılıktan kılığa girerek insanların duygularını sömüren dilenciler kamerada

E-5 otoyolu Çobançeşme mevkiine otomobille gelen bir grup dilenci kıyafetlerini değiştirdikten sonra yola çıkarak kucağında çocukla dilenmeye başladı. Dilencilerin kılık değiştirerek otoyolda dilenmesi polis tarafından engellendi. Araçlarıyla gelip kılıktan kılığa giren dilencilerin o anları ve polise yakalanma anları saniye saniye İHA kameraları tarafından kaydedildi.

Kılıktan kılığa girerek insanların duygularını sömüren dilenciler kamerada

04 Ocak 2018 09:03
Kılıktan kılığa girerek insanların duygularını sömüren dilenciler kamerada - Tıkla İzle

E-5 Otoyolu Çobançeşme mevkiinde bulunan boş bir alana gelen dilenciler, burada üstlerini değiştirdi. Yeni kıyafetlerini çıkartıp aracın bagajındaki eski kıyafetleri giyen bir grup dilenci ardından E-5 Otoyolunda dilenmeye başladı. Kucağında çocuk ve elindeki “Açız” yazılı tabelayla duygu sömürüsü yaparak trafikteki araç sürücülerinden para dilenen dilenciler, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Polisin kovalamasının ardından kucağında çocukla yakalanan dilenciye, ekipler tarafından cezai işlem uygulandı. Polisler tarafından yakalanan dilenciler, kendilerini çeken kameramana tepki gösterdi. Duygu sömürüsüyle insanları kandırmaya çalışan dilencilerin bu anları ise saniye saniye İhlas Haber Ajansı kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde dilenciler önce boş alana arabalarıyla geliyorlar. Ardından üstlerini değiştiren dilenciler, otoyolda kucağında çocukla dilenmeye başlıyor. İnsanların duygularını bu yolla sömüren şahıslar polis tarafından yakalanırken, o anlar da kameralarca kaydediliyor. 

Emrah Kuş - Volkan Kayalar

Etiketler: dilenci

 

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