Kilim üzerinde uyurken kamyonetin ezdiği adam hayatını kaybetti

Olay, cumartesi günü Şanlıurfa Hal Pazarında yaşanmıştı. Hüsnü Gürel (44) isimli nakliye kamyonu sürücüsü, Adana’dan getirdiği karpuzları bir iş yerine getirdikten sonra yere kilim serip uzandı. Kısa bir süre sonra uyuya kalan adamın üzerinden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet geçti. Kamyonetin altında kalan Gürel, çevredekiler tarafından çıkartılarak kendisini ezen kamyonetle hastaneye götürüldü. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Gürel, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Kamyonetin yerde yatan Gürel’in üzerinden geçmesi ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmişti.