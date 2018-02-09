Kilimci esnafı sıkıntılı

Gelişen teknoloji ve fabrikasyon kilim ve halıların artması, Van kilimlerine ilgiyi azalttı. 32 yıldır baba mesleğini icra ettiğini belirten Divan Halı Kilim sahibi Mesut Boğrak, eskiden 200 kilimci esnafının olduğu Van’da, günümüzde sadece 4 esnafın kaldığını söyledi. Kilim ve halıya eski rağbetin olmadığını ifade eden Boğrak, “Eskiden şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerden halı ve kilime yoğun bir ilgi vardı. Terörün tırmanışı ve yetkililerin duyarsızlığı ve gereken tanıtımın yapılmaması en büyük sebeplerdir. Eskiden ilimizde 200’ün üzerinde halı ve kilimci esnafı vardı. Şu anda bir elin parmakları kadar bile değil. Şu anda ise 4 kilimci kalmışız” dedi.

Yetkililerin kilimci esnafına destek olmadığını vurgulayan Boğrak, “Van Valiliği, belediye, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü bize sahip çıkmadı. Şu anda fuarlarda bile Van standını göremiyoruz. Bize bütçelerinin olmadığını söylüyorlar. Bizler de Vanlı olarak fuarda Hakkari adına stant açtık ve Van’ın tanıtımını yapamadık. Yetkililerden isteğimiz, bizim gibi sanatkar esnafa sahip çıkmaları, böyle bir mesleğin ölmemesi için sadece yanımızda olmalarıdır” ifadelerini kullandı.

En çok sumak kilime rağbet olduğunu vurgulayan Boğrak, “Dükkanda bir yıllık kilim de var 120 yılık kilim de. Bir yıllık halı da var, 150 yıllık halı da. Van başta olmak üzere her yöreye ait kilim ve halı bulunur. Bizlerde bunları emeğine göre, işçiliğine göre, ilmiğine göre satışını gerçekleştiriyoruz. Şu anda en çok İran motifli ama üretimi Van’da gerçekleşen ‘Sumak’a rağbet gösteriliyor” şeklinde konuştu.

Van Müzesinin şehir merkezinden taşınmasının kilimci esnafını üzdüğünü de sözlerine ekleyen Boğrak, “Yetkililere her defasında Van Müzesinin şehir merkezinde olması gerektiğini söyledik. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bir şehir müzesi mevcuttur. Biz şehir müzesini Van’ın merkezinde istiyoruz. Dışarıdan gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin şehirde kalmalarını istiyoruz. Devlet büyüklerimizden, şehir müzesinin yıkılmamasını, restore edilip yeniden faaliyete geçirilmesini istiyoruz” dedi.

Atilla İdiz

