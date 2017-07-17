Kilis Afrin sınırında hareketlilik

ÖSO tarafından Ayn Dakna ekseninde, Telafer’in kuzeyinde Azez'in güneyine, Ehl el Diyar adı verilen bir hareket düzenledi. Saldırıda çok sayıda PYD militanının öldürüldüğü bir militanın da esir alındığı kaydedildi.

Saldırının, PYD'li teröristlerinin Özgür Suriye Ordusunun kontrolündeki kasabalara karşı yaptığı terör saldırılarına karşı misilleme olduğu belirtildi. PYD’li teröristlerinin daha önce Azez ve Mare kasabalarını bombaladığı, birkaç sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı ve çiftçilerin mahsullerine zarar verdiği kaydedildi.

Diğer yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri, Azez'in Mare bölgesinden PYD tarafından silahlı taciz üzerine, topçu birlikleriyle misliyle karşılık verdi. Yapılan top atışları sonrası bölgeden yükselen dumanlar Kilis sınırından da görülüyor.

Abu Mucahit El Halebi