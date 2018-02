Kilis Devlet Hastanesine yılın hastanesi ödülü

Daha önce yine TSK tarafından gerçekleştirilen Cerablus operasyonunda da yaralılara yaptığı başarılı müdahalelerle ismini duyuran Kilis Devlet Hastanesine Sağlık-Sen ve Sağlık-Der tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongesi’nin açılışında “Yılın Hastanesi” ödülü verildi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş’in elinden ödülü Kilis Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Nigar Tepe Karakış, Dr. Alkan Karakış ve Kilis Sağlık-Der Temsilcisi Yahya Öztürk aldı.

Ödülü Kilis Devlet Hastanesi çalışanları adına aldıklarını ifade eden Başhekim Yardımcısı Dr. Nigar Tepe Karakış, bölgede çatışmaların devam ettiğini ve hastane olarak yoğun bir dönem geçirdiklerini belirtti. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Muhsin Güvelioğlu’nun bu ödülü almak istediğini ancak yaşanan olağanüstü süreç nedeniyle gelemediğini kaydeden Karakış, hastane olarak daha önce gerçekleştirilen Cerablus operasyonunda da aynı şekilde yoğunluk yaşadıklarını ancak süreci başarıyla tamamladıklarını söyledi. Afrin’de gerçekleştirilen harekatı da sorunsuz atlatmak istediklerini kaydeden Karakış, hastane olarak hem tıbbi açıdan hem de personel açısından her türlü duruma karşı hazır olduklarını ifade etti. Karakış, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nın başarıyla sonuçlanmasını ve bölgenin yeniden normale dönmesini beklediklerini ifade etti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş, özellikle Kilis’de tüm sağlık çalışanlarının teyakkuzda olduğunu, Afrin’de süren çatışmalardan dolayı her an her duruma müdahale edebilecek durumda olduklarını belirtti. Sağlık-Sen olarak geçtiğimiz haftalarda bölgeye bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Memiş, Kilis Devlet Hastanesine yaptıkları ziyarette çalışanların fedakarca görevlerini sürdürdüklerini gördüklerini ifade etti.