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Kilis merkezine roket düştü! Çok sayıda yaralı var

Kilis’in tarihi Çalık Camii’ne akşam namazı esnasında roket isabet etti. Kubbesi yıkılan camide can pazarı yaşandı. Enkaz altında kalan kişileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kilis merkezine roket düştü! Çok sayıda yaralı var

24 Ocak 2018 18:18
Kilis merkezine roket düştü! Çok sayıda yaralı var - Tıkla İzle

Zeytin Dalı Harekatı sürerken, terör örgütü PYD/PKK’nın arttığı roket Kilis Hakverdi Mahallesi’ndeki tarihi Çalık Camii’ne isabet etti. Caminin kubbesine isabet eden roket kubbeyi yıktı. Akşam namazı esnasında camide bulunan cemaat yıkılan kubbenin altında kaldı. Can pazarının yaşandığı cami içerisinde ilk belirlemelere göre yaklaşık 8 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Cami içerisinde yaşanan can pazarında kurtarma ekiplerinin yanında vatandaşlarda enkazdan yaralı kurtarmaya çalıştı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Suriye’nin Afrin kentinden atılan roketin Kilis’in Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Çamlık Camisi’ne isabet ettiğini belirterek 8 vatandaşın yaralandığını, 2 vatandaşın durumunun ağır olduğunu söyledi.

Ahmet Arslantaş-Mehmet Ali Dağ-Cahit Özçelik-Orhan Erkılıç
 

 

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